教改震撼：羞辱國民的歷史教育

教改三十年，現在的社會課或歷史課已變成「南島語族」的認同教育，從這個角度出發，藉由有人主張「漢番大量通婚」這種未見精確的說法，構築出「我們都是原住民」的族群認同。因此，我很震撼得知，小學五年級上學期的社會課本（翰林版）竟然在介紹「平埔族的傳奇─大肚王國」，這表示小學課本已經不是只要小學生認同台灣，還要小學生進而認同「漢人是侵略台灣的一群人」。

所謂的「大肚王國」這個「國家」，是未經證實具有國家意識的政治制度，只因為荷蘭東印度公司有員工個人覺得這是個王國，《熱蘭遮城日誌》與《巴達維亞城日記》把裡面的統治者稱做「王」，於是這個部落聯盟不需要有實際文本證據來顯示已自我認知是個王國，更不需要有任何證據來證明其如何有效統治周圍的領土與人民，就自動升格變成「王國」，這是把「傳言」當成「歷史」。

教師專用的課文還把鄭氏政權軍民說成是「這個王國」的侵略者，並且要老師問同學：為什麼「大肚王國」在抵抗荷蘭人的侵略後選擇歸順，而鄭氏政權派兵攻打「大肚王國」，「這個國家」強烈抵抗後卻沒有歸順呢？顯然這意味著在台灣的漢人（包括閱讀課本的同學在內）都是造成「這個國家」會徹底滅亡的後世子孫了，這難道不是在展開對漢人意識的「族群滅絕」嗎？

由於現在認識原住民族已成為認識台灣的主體，因此，當我翻開高中一年級上學期的歷史課本（龍騰版），自然會發現第一篇第一節就在介紹「南島語族與台灣原住民族」。課本一開頭有關原住民分類的演變，就在介紹我的祖先陳第將軍寫的《東番記》。作為後世子孫我深感榮幸，但課本裡面說：「台灣的西拉雅族，在明末陳第的《東番記》中是屬於『東番夷人』的一部分。」這裡面有三個問題：

首先，陳第將軍並沒有將這些人稱作「東番夷人」，這有斷章取義的問題，陳第將軍只是在全文開頭把現在的台灣稱作「東番」，將在地居民通稱作「夷人」，並沒有專指有一群人是「東番夷人」，因此書中後面就沒有再出現這個詞彙。

第二，文中實質意思是說「西拉雅族是東番夷人的一部分」，這語法很奇怪，《東番記》這本書裡面記錄的夷人本來就包羅全島，並沒有專門在指西拉雅族，當年更沒有「西拉雅族」的意識，怎麼能說誰會是誰的一部分呢？

最嚴重的問題是，課本怎麼會說「明末陳第」呢？李自成的作亂始於崇禎二年（一六二九），這位建立大西政權的闖王，後來讓崇禎皇帝在煤山自縊殉國，其作亂起點才是「明末」的開始，陳第將軍過世於萬暦四十五年（一六一七），如何趕得上明朝末年呢？

附帶提到，該課本於該節寫道：「『原住民』一詞入憲，代表政府承認原住民與漢人是不同民族的事實。」文中「不同民族的事實」想表示一種完全不同的「國族想像」，但中華民國憲法絕無此企圖。如果兩者果真已是各自獨立的民族，就應該把「漢人」的權益同樣寫進憲法增修條文中。如果不這麼做，就請教育部依據中華民國憲法，修訂從小學到高中的歷史課綱，撰寫中華民國全體國民，不分族群都能學習而不受辱的正確歷史。