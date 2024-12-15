星期透視／羅馬尼亞的選舉新動向

近期歐洲多地出現內閣解組與選舉變天的新趨勢。在法國馬克宏政府遭遇自一九六二年以來第一次倒閣，在極右派與極左翼聯手合作下，針對總理巴尼耶的不信任動議，在五七七席國會中以過半數三三一票通過，巴尼耶上任短短三個月就倒台了！這是法國自一九五八年進入第五共和以來最短命的總理。

在德國，總理蕭茲於十二月十一日宣布，將於下周舉行不信任投票。原先的「紅綠黃燈內閣」是由蕭茲的社民黨（紅）、綠黨與自由民主黨（黃）組成。但因財政政策與對烏克蘭援助的立場不同，自由民主黨退出內閣，讓內閣失去絕對多數支持。目前在德國七三三席國會中，社民黨和綠黨加起來僅有三二四席，遠低於過半數三六七席。據輿論分析蕭茲政府恐將被迫下台。

另外在東歐羅馬尼亞也出現了選舉變天的新形勢。羅馬尼亞是半總統制國家，總統擁有部分實權，主導外交，擔任三軍統帥，並任命內閣總理。十一月廿二日舉行總統大選，投票率為五十二點五六％，共計約有九四○萬名選民投票。但在首輪選舉中，無一候選人獲得過半數支持，必須在十二月八日舉行第二輪選舉，選出絕對多數的勝選者。

無黨籍民族主義候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）以廿二點九四％的得票率領先群倫。他支持不結盟運動，認同川普的實用主義，並且和川普一樣反對繼續為基輔提供軍事援助，但他不主張退出歐盟與北約。這是繼匈牙利總理奧班與斯洛伐克總理費科之後，第三個東歐的領導職位領先候選人，拒絕為烏克蘭背書。

喬吉斯古過去是羅馬尼亞民族主義反對黨「羅馬尼亞團結聯盟」成員，他擁有土壤科學博士學位，曾經在聯合國環境規畫署擔任代表。喬治斯庫批判目前執政的「羅馬尼亞全國聯盟」貪汙腐化，和川普的立場相似，強調「羅馬尼亞優先」，堅決支持基督教與民族主義價值，反對多元性向（ＬＧＢＴ)宣傳；另外他還主張將部分重要產業國有化，得到了基民黨、農民黨與社會黨的支持。

至於排行居次的「拯救羅馬尼亞聯盟」候選人，親美親西方的電視新聞工作者拉斯科尼（Elena Lasconi）則以十九點一八％得票率列居第二。她支持歐盟主流，採取宗教世俗主義立場，主張進一步加強與西歐整合，並加強對烏克蘭的援助。她得到了自由黨、民主與團結黨的支持。至於社民黨的現任總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）表現不佳排行第三，無法進入第二輪決選。

對於選舉結果，現任總統約翰尼斯（Klaus Werner Iohannis）不表認可，他指控俄羅斯勢力介入大選。羅馬尼亞憲法法院為此下令重新計票，並在十二月二日正式確認選舉結果。但緊接著又在六日推翻先前判決，宣布首輪選舉作廢，原定八日的第二輪選舉取消，必須另外擇期重新選舉。

這是美國大選川普獲勝之後在東歐形成的選舉效應，俄烏戰爭會不會提前結束？歐盟當局能否改弦更張達成新共識？川普風潮是否會造成歐洲政局的動盪？值得吾人關注。

（作者為中流基金會董事長）