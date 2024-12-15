亂戒嚴重創南韓 台灣殷鑑

韓國國會以超過議員總數三分之二的二○四票，通過對尹錫悅總統的彈劾案。彈劾案通過雖可暫時緩解人民內心的怒火，但戒嚴令的黑天鵝效應，已經對韓國的政治與經濟情勢造成重創；如今，韓國的狀況極為混亂。台韓都是朝小野大，都處於國家分裂對立的狀態，也都有一位專斷自負的領導人，台灣必須以韓國之亂象為前車之鑑。

彈劾通過後，韓國國會將把彈劾案送到憲法法院審查，至遲將在明年二月以前判定彈劾案合法與否，如合法，尹錫悅將立即下台，重新選舉新總統。

尹錫悅在被迫宣布解除戒嚴前，先向國民表示歉意，並謂：自己不再管理國事，下台的問題交由執政黨決定，國家政事則交由執政黨和政府共同負責處理。但在野的共同民主黨則指出，執政黨黨魁韓東勳不是國會議員，只是政黨代表，沒有資格管理國家大事；而且，尹錫悅所為乃內亂行為，對尹總統和韓東勳代表展開攻擊。韓東勳則堅決反對彈劾總統。

盛怒的民眾要求尹立即下台，連日在各大城市舉行燭光示威，頗有怒火燎原之勢，情況已經到了不可收拾的地步。

其實，彈劾與否，各黨都各有盤算。因為民主黨代表李在明涉案，已被一審法院判刑，三審判決最快可在明年五月前宣告定案，如果判刑確定，他就沒有資格參選下屆總統。因此，下屆總統的選舉時間一直是兩黨相執不下的主因。

在尹宣布戒嚴又解嚴後，警察、檢察署和高級公務員搜查本部競相傳喚涉嫌和戒嚴有關的高級警察官和軍方將領，展開調查行動，讓人民頗有社會失序，天下大亂的感覺。

解嚴後，國防部長金龍顯立即提出辭呈，配合調查。國會在調查戒嚴案時，陸軍總司令兼戒嚴司令朴安秀和防諜調查本部的許多高級將領相繼被調離職或免職接受調查，軍隊士氣大受打擊。

警察廳長和首爾警察局長也因涉嫌配合戒嚴令，在國會內外布置警力，被國會傳訊；軍警都出現了下級調查上級，或者下級為了免罪，把罪責甩鍋給指揮官的惡質現象。

在這北韓虎視眈眈，隨時都可能爆發戰爭的國家，軍隊士氣低落、軍心動搖的現象令人極為憂心。在調查過程中，有許多國家機密洩漏出來，對國家也形成極大的威脅。

就在此際，尹總統突然又發表宣布戒嚴的必要性，主張「戒嚴是總統可以行使的職權」，和內亂無關，指責在野黨不顧行政部門的實際需要，刪減預算案，身為總統不得不宣布戒嚴以糾正在野黨的多數暴力行為。與此同時，又批示了許多重要人事命令，繼續行使總統職權。

韓東勳則在看到尹言行的違背承諾後宣布：尹沒有自動下台的意思，黨籍議員在第二次彈劾表決時，可自行投票。這讓國民力量黨陷入分裂危機，彈劾案也因此出現逆轉。

尹錫悅宣布戒嚴後，韓國的經濟已經遭受極大衝擊，美元匯率飆漲，股市持續低迷。民主總工會宣布全面罷工，現代汽車也宣布罷工，經濟發展幾乎陷入停頓；三星半導體遠落於台積電之後，原已是韓國最大的遺憾，逢此鉅變，雪上加霜。彈劾案通過後，韓國的未來仍是霧裡看花，無人能預測。

看到韓國因為領導人的專斷濫權所造成的國家動亂，以及對於政治經濟情勢的重大創傷，台灣能不引以為戒嗎？