名家縱論／感謝尹大統領的這堂民主界線課

不久前我還在談兩次少數政府先後造成的諸多體制扭曲，最近看到發生在南韓少數政府的戒嚴事件，和我們少數政府立院黨團的即時上網貼文（暫時放下少數總統在總統制和半總統制的某些不同），不禁開始懷疑，這可能已是某種身不由己的強迫症了。

正因為是民主國家，偏偏執政黨在國會又只有少數議員支持，正經事一件也做不成，只有拚命反對別人的反對，數人頭數不過怎麼辦？我們在台灣經歷的，就是充分運用之前在全面執政時期已部署好的外圍兵團，包括各種憲法和法律位階、得以獨立之名對抗國會多數民意的機關，能拗多少拗多少。以及用血統標準安排好所有公私人事，當然還有早已控制的媒體、網紅和交相掩護的各種社會韌性組織、黑熊與青鳥等等，不斷給民粹主義加溫，這些已夠讓人瞠目結舌了。

十二月四日南韓總統在全無戰爭或叛亂跡象下居然半夜宣告戒嚴，我國執政黨立院黨團竟立即上線發文，雖然只說到「尹錫悅為守護自由憲政體制」，定性了動機的純正而沒有表明支持，但話鋒一轉就開始數落我國藍白在國會反對執政黨的種種，並強調「我們」隨時都在對抗「世界等級」的暗黑勢力，意在言外，比起來北韓那種只限北太平洋的暗黑勢力又算哪棵蔥！難怪連西方媒體都讀出那股濃濃的「共情」。

發現勢頭不對立刻更正，說明基本判斷事理的能力始終都在，但就是有那種機會來了一定要試試的衝動，是不是一種強迫症？只有心理專家能說清楚。但為什麼聽到人家戒嚴就會起乩呢？真的想開戰嗎？實在不像，人家暗黑勢力根本還沒動靜，恐怕就是憋不住了，政府不能主動做事，還算政府嗎？但翻遍憲法，憑少數還能在反對反對外做一點正事的，就只有這一條了。只是朝鮮半島明明沒有戰爭沒有內亂，憑什麼戒嚴？尹大統領說的是北韓政府已經滲透在野黨，否則哪來接二連三的彈劾案對照之下，我們這裡不是也有大陸的學生團進來公然「統戰」嗎？如果南韓都可以戒嚴，我們的民眾至少有權而且應該知道。好像就是這樣，我們的大有為政府實在憋不住了。

接下來當然就比較尷尬，不僅南韓在野黨不埋單，南韓民眾也不埋單，國際輿論從搖頭不懂到瞠目結舌，而且好事的還會說台灣一度也有支持之意，無視我們執政黨嗣後明確表達反對戒嚴立場。甚至在我國安團隊陸續發中共圍台軍演通告，且為「自九六台海危機以來最大規模」後，還遭到美日一致有數字為憑的「與過去其他大型演習一致」回駁，只有與我們共情的尹大統領刻意為戒嚴的正當性再公開發表談話，追加「中國間諜無所不在」的新說法，認證世界等級的暗黑勢力確實存在，有點甩都甩不掉的味道，真是尷尬到沒止境。

我真正想說的還是憲法，少數總統在我國憲法是被容許的，但沒辦法對國會負責的少數政府（行政院），容不容許就不是那麼清楚，立法院可以選擇要不要對只獲得少數支持的行政院長提出不信任案，也可以僵在那裡，或逕由在野多數提法律案交政府執行。為避免混亂，總統至少有憲法義務去盡力組成一個多數政府。就此，法國的馬克宏總統剛好可以給我們參考，任上已換了幾個總理，受到許多抨擊，但至少該談的都談了，該請辭或待命的也沒有省略，因此至少沒有看到類似台灣甚至南韓的鬧劇。

回頭想，我們好像還要感謝昨天被彈劾的尹大統領，他給我們上的是一堂民主政治界線的課。（作者為政大講座教授）