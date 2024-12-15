尹錫悅雖遭彈劾 仍存變數

南韓總統尹錫悅彈劾案昨天通過。他在彈劾案前夕對南韓國民發表演說，宣稱絕對不會發動二次緊急戒嚴令，且表示他知道這次舉措在法律與政治上必須負責任，但強調願意接受執政黨提出的安定方案，在黨的監督下繼續執政，顯然無意下台。

戒嚴事件後尹錫悅支持率進一步下滑。南韓蓋洛普六日公布的十二月第一周調查顯示，尹錫悅在宣布戒嚴前的三日，肯定評價和否定評價分別為十九％和六十八％，但在戒嚴鬧劇後實施的四日至五日調查中，肯定評價跌至十三％，不支持者則上升到八成，不支持尹錫悅者的首要理由是經濟、民生、物價問題最高的十九％，其次是認為緊急戒嚴不當的十六％。

另一方面，執政的國民力量黨代表韓東勳原本建議尹錫悅盡快辭職，然後由他和總理韓悳洙組成政府共管國是，有序地縮短總統任期。所以，執政黨反對第一次的彈劾尹錫悅案，國會以一九八票贊成彈劾，未能過關。就在反對黨共同民主黨再次提出彈劾尹錫悅案前夕，尹錫悅突又發表錄影演講替自己辯解，強調在野黨是親北韓的反政府勢力，癱瘓國政，他為維持國安才發動戒嚴。過程中也只有調動小部分軍隊，沒有違法。尹錫悅還提到宣布戒嚴前有召開過內閣會議，辯稱並未違憲。同時表明他不願按照執政黨要求「自動辭職」，認為一切合法。

顯然尹錫悅與自己所屬政黨也不合，把自己當成律師，辯解其行為正當，惹火了執政黨的韓東勳派轉而支持彈劾。因而招致第二次彈劾尹錫悅案通過，最終二○四票贊成、八十五票反對，尹錫悅因彈劾被停職，由總理韓悳洙代理總統職務，彈劾案將進入最後階段，移送憲法法院審理。

依據南韓憲法，憲法法院九名大法官中必須有六人同意才可通過，憲法法院審理彈劾案的最低人數是七名大法官一致同意，但目前憲法法院僅有六名大法官，尚缺三位待補，勢將由國會提出的大法官人選補上後才能審議。在此之前，朝野對人選一直無共識，推選的人也必須由總統任命，現在尹遭彈劾，將由總理韓悳洙代為任命。所以，還有一段路要走，且仍存在變數。

民調顯示大多數南韓民眾支持彈劾尹錫悅，按理在如此龐大輿論壓力下，憲法法院的大法官們會順從民意贊成彈劾案。事實上，這已是第三次南韓總統被國會彈劾，不過，前兩次的結果迥異。二○○四年盧武鉉總統因涉嫌違反選舉法，國會通過彈劾案，卻因民意反彈，彈劾案被憲法法院推翻，盧武鉉恢復職務。二○一六年朴槿惠總統的彈劾案，八位大法官無異議贊成彈劾，使這位南韓首位女總統亦成為第一位被彈劾下台的總統。這兩案分別是在彈劾案通過六十三天及九十一天後做出裁定。

總之，尹錫悅彈劾案仍有至少兩個月以上的憲法法院審判期，就算彈劾案成案，又須在六十天後舉行總統補選。因此，南韓經濟勢將被持續衝擊，產生股匯市動盪、訂單轉單與外資裹足不前或撤資等不良後果。萬一憲法法院未能有七票贊成，尹錫悅將可復職。若如此，執政黨內鬥爭勢難終止，在野勢力也絕不會善罷甘休，南韓恐將進入長期朝野纏鬥，經濟受創更深。