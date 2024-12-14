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政府用幽靈軍演霸凌民眾

聯合報／ 張重玖／軍退（高雄市）

民進黨政府「期盼」大陸「聯合利劍二○二四─Ｃ」軍演到來，竟成飄落的雪花，美有官員直言大陸軍事活動非針對賴總統出訪過境，此凸顯台灣國安研判失靈？還是賴政府習慣用假訊息霸凌民眾知的權利？

軍方演習火砲射擊或驗證，常用限航區、禁航區或危險區，有時較特殊的空域、海域，會律定管制地帶、管制區域與空中安全走廊，都必須提前向民航局及交通部申請，以利發布公告，讓全世界使用該空、海域的航空器、船艦避免誤闖進而產生事故。想不到政府新聞稿出現異常的新名詞「空域保留區」，是否該比照年初大選時發布國家級警報，將衛星誤譯成飛彈造成民眾恐慌，出面說清楚？政府不能只希望不明不白煙消雲散啊！

大陸實施軍演，台灣有因應對策啟動備戰操演，這屬例行性公事，否則權責單位失職。但「不升高衝突，不引發事端」向來是我軍秉持的原則。

媒體報導國軍各式演習作為，雖然是因政府所謂虛幻的「聯合利劍二○二四─Ｃ」軍演所致，然若能藉此上緊國軍發條也是樁好事；參演官士兵接受賴政府驚悚洗禮，還盼能撐得起保家衛國的重責大任，千萬莫如鄰國軍隊高階將領不知「為誰而戰、為何而戰」，肇生國家動亂。

國軍 聯合利劍 軍演

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