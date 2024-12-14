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包庇謝宜容 誰在作主

聯合報／ 蔡爰／退休教師（新北市）

勞動部勞發署北分署吳姓公務員在辦公室輕生，勞動部重啟調查，結果認定吳員確實長期遭受職場霸凌，他的輕生及被交辦的不合理工作與惡劣工作環境有關，「這就是霸凌！」

報載前分署長謝宜容處理「智能就服專案」過程中，曾在羅東就業服務中心打電話回北分署，以電話擴音方式，咆哮怒罵負責業務的吳員；吳員為了處理此案，身心俱疲，多次向同事、朋友表達，經常在清晨五點多上班，甚至是四點多就到辦公室，輕生前三個月，每月平均加班八十小時以上。謝宜容會一直刁難下屬，曾有簡報資料被退回修改達四十五次，她不滿意就持續怒罵、咆哮；謝宜容曾在機場因為等候五分鐘的接駁車就從機場一路罵到辦公室，下屬回家後還以ＬＩＮＥ語音電話責罵…。

霸凌累累，罄竹難書！但勞動部第一份報告，卻是謝宜容管理方式及情緒控管確有不當，不過「目的良善」，乃為有效推行業務以及提升同仁之工作能力；吳姓公務員是因為長期獨力從事龐大工作業務，且缺乏資源協助才選擇輕生，「與謝宜容的管理方式並無直接關係」。明顯可見，首份調查報告是護航、包庇，因此讓外界無法接受。

重啟調查後的報告，吳員輕生與謝宜容有「直接」關係。推翻前次的調查報告，政府打臉自己！謝宜容濫權霸凌，甚至還涉及貪瀆。就業安定基金遭濫用，上下交相賊，系統性腐化。

公務員遭長官霸凌後輕生，讓社會譁然！真相如何，全民關注。第一份報告究竟是誰作主？必須查明並且究責。還吳姓公務員及家屬一個真正的公道，給社會大眾一個交代。

公務員 職場霸凌 謝宜容

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