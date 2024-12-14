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賴政府的霸凌激勵機制

聯合報／ 吳成豐／靜宜大學企管系終身特聘教授（台中市）

當宮廟已採用ＡＩ管理信眾人流及鸞文與經文解說時，勞動部卻墜落在為建置資訊系統而霸凌公務員致死泥淖中。兩相對比，並非個案的說辭可以推託，極可能是公部門機器運轉中誤謬的激勵機制所致。

不妨先從微觀角度看幾件事：

其一，「表決會輸，論述不能輸」的狹隘認知。賴總統先前邀集綠委餐敘後，一名吳姓立委轉述賴總統對綠營立委打氣加油，表示要凝聚共識與團結，即使表決會輸，但是論述不能輸。

筆者疑惑，一是綠營立委會不會認知賴總統的打氣加油，是在立院中輸與贏的戰鬥；二是賴總統加油打氣的一番話，最後成為執政黨內的激勵機制。於是，綠委們火力大開，搶奪立院公文者有之，扯斷公用擴音設備者有之，有綠營黨工言語上「用膝蓋想都知道」的非常識論述亦有之。嚴重的是，綠委榮升部長政務官，黨工人員躍升國會殿堂。如此賴總統的話與立委或黨工被拔擢的因果關係，是否因此奠基賴政府激勵機制的常態呢？

其二，「用人無視專業，唯忠誠至上」的局限心態。勞動部勞發署北分署謝姓分署長霸凌下屬致死的最新調查報告出爐，還有稍早幾位部長、政務官欠缺專業或出現言語前後矛盾自我顛覆，以及不適任的言行舉止等等，是否也是誤謬的激勵機制下的產物？

其三，「公用品的悲劇」的官場病態。美國生態學家加勒特．哈定的論文「共有財悲劇」，批判共有資源被個人或少數族群基於自身利益，而大肆掠奪，悖逆其他使用者的公共利益。上述霸凌案又復衍生公有的「就業安定基金」被主管公務員濫用的案外案，幾位濫權的已卸任政務官被公開黑幕一事，也曝露出此等公用資源被大膽濫用的根源，豈不與執政黨偏執的用人激勵機制有關嗎？

古羅馬哲人西塞羅的「政府觀」是：精緻設計權力制衡系統，以防止任何政客造成公用資源被掠奪濫用的悲劇。但現今許多民主國家含台灣在內，卻常生公共財被私占等非倫理事件，那麼，類似賦予立法院適度調查權使更落實權力制衡等設計，就應被視為民主道路上倫理與智慧的實踐。

機制 黨工

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