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詐騙憾事多 政府不心痛？
台北市一對母女疑似遭到詐騙集團騙走一二ＯＯ萬元走上絕路；就連資深演員譚艾珍也遭詐騙。看到這樣的新聞，政府難道不心痛嗎？
在台灣，詐騙集團猖獗不是一天兩天的事了，但政府除了刊登各種防詐騙廣告外，更多的其實是靠第一線的銀行行員、警方機警阻詐，譚艾珍就是靠員警機警阻詐免於繼續受騙。
但政府有更積極的作為嗎？好像沒有，否則詐騙集團也不會如此囂張。加以刑罰過低，對詐騙集團來說根本無關痛癢。難怪詐騙方興未艾，手法也層出不窮，因為錢著實太好賺了。
懇請政府要對詐騙集團施以鐵腕，參考鄰國作法，治亂世用重典，務必將詐騙集團鏟除，否則這對母女走上絕路，不會是第一個，也不會是最後一個。
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