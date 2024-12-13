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陪伴談心… 是老人的最佳保健品

聯合報／ 徐正雄／職業農夫（新北市）

姊姊陪母親到公園散步，遇到一美麗的中年女子，她看到母親立刻掏出一百元，要母親拿去吃飯。

母親問女子，為何無故要給她一百元？女子告知最近喪母，遲遲無法走出傷痛，看到姊姊帶著母親散步，覺得很羨慕，才會做出如此唐突舉動。

最近孤獨死的新聞成為話題，日本今年就數萬起。台灣孤獨死事件，隨社會老化、通貨膨脹、親屬關係疏離…也急速暴增。連衣食無缺、住豪宅的名作家，也因不願面對自己衰老成為家人負擔提前「下車」，讓無數人錯愕與悲痛。

人類是群居動物，然而科技、疫情、詐騙橫行，讓人際關係變得脆弱！人們寧願相信虛擬世界的人物，也不願和現實中的人互動。尤其個人主義盛行的現代，每個人都不顧一切去追夢，不要說為他人和家屬犧牲，連偶爾陪伴家人都擠不出時間，親屬關係的維繫，就交由各式老人保健食品擔任。

難怪菜市場那些賣電椅和保健食品的店面總是聚滿老人，每次經過，都會看見幾位堆滿笑容和熱情的年輕人，對老人親切地問候、噓寒問暖…無論關懷真假，他們的確填補了老人空洞的心靈。

寂寞真是一門好生意！許多人願用一生積蓄埋單，不管親人和警察如何阻止。無論男女老少，幾乎都有這種症狀。

其實，只要打開心房、一句親切的問候、陪親人走走，或者一起看看電視、安靜聽聽他們說話，就能療癒他們內心的空洞，我們卻連如此簡單的要求也做不到。直到家人被騙、忽然暴斃，才恍然覺醒自己對親人的內心竟如此陌生，後悔莫及。

有位德國植物學家無意間發現，有棵老樹只剩樹頭，照理說應該腐爛死亡，卻依然活著；經過研究，學者發現老樹旁邊同種年輕的樹，在地底下用樹根持續支援營養給老樹的根。

樹猶如此有情，現在社會卻變得功利，親子家暴已多到不是新聞。或許，最後毀滅世界的將是淡薄的人情。

家人 母親

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