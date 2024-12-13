就安基金濫用 何不轉做看護工資

聯合報十一日社論《落實就安基金正義，先讓看護工家庭免繳》，直指勞動部濫用名目，揮霍公帑，公然揩勞動者的油，已到了恬不知恥的地步。社論主張，賴政府檢討就業安定基金弊端時，應優先考慮對引進家庭看護工的雇主減免「就業安定費」，或全額免收、或減半徵收。

既然要「檢討弊端」，那麼，濫用名目，揮霍就業安定基金的違法惡行，怎能不追懲到底呢？不懲前，何以毖後？懲罰，必須讓違法濫權者痛，否則不足以產生嚇阻效應並彰顯正義。準此，建議有四：

第一，檢方應該向濫權違法動用就業安定基金者求償，償還金額大小可做為量刑輕重的參考。誰濫權，問誰的責；誰揮霍，要誰償債。

第二，就安基金遭濫用揮霍的總額，應仿效退稅的做法，按比例退還給該時期內繳交就安基金的全體雇主。

第三，家有外籍看護工者皆知，外籍看護在台工資較鄰國偏低、工時長、例休少，要想留住優秀的外籍看護，雇主除善待外籍看護外，還須自行為看護按時加薪。每月二千元的就安基金，雖說是家庭看護工的雇主繳交的，換個角度看，這二千元何嘗不是從外籍看護工的薪資所得裡「剋扣」得來的？

第四，勞動部所作所為，證實了就業安定基金壓根沒有發揮安定就業的功效，反倒成了當權者濫權貪腐、攀附權貴的小金庫。因此即日起，家庭看護工雇主應免繳就業安定基金，而將每月二千元的「就安基金」轉做家庭看護工的基本薪資，「安定」他們「就業」，安心在職。

互聯網時代，外籍看護工人手一支移動通訊終端，積極參與社群媒體；許多外籍看護，除本國語文外，也通曉國、台、英語甚至阿拉伯語，認識漢字。勞動部的貪腐霸凌，濫用就業安定基金，早已成為外籍看護的談資。就業安定基金的弊端真能徹底檢討？濫權者能否受到懲罰？外籍看護的薪資待遇能否藉此機會做出合理的調整？他們都在看！