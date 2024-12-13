僵化制度造成長照悲劇

新北市日前發生長照悲劇，一名老翁照顧患水腦症的老妻，身心俱疲，遂將老妻從住家十四樓丟下致死，本案有申請並使用居家服務，有人開始究責居服員的警覺性。筆者同為居服機構的一員，想藉此案發聲。

本案因案主堅持需要丈夫照顧，不願聘僱外籍看護而有爭執，居服機構應有所耳聞。正常而言，對於因聘僱外籍看護而即將失去的案家，有經驗的居服督導應會和案家聯繫了解，並向個案管理及照管專員通報；機構、專員與案家討論最適合的照顧服務組合，就能阻止這場長照悲劇。

但在僵化的長照體系中，照管中心、社區整合中心及服務單位都面臨著服務時效的壓力，中央又一再放寬需求，長照需求者眾，本應擔任照顧管理角色的專員及個案管理早已亂了分寸，個案管理雖是政府委託的民間單位，但民間單位要有利潤才能生存，自然只能依著「長照支付與給付辦法」的各項服務代碼才有錢賺，案量愈多愈賺，品質自然放一邊。

有些居服機構或專業服務機構，督導的工作不在「長照支付與給付辦法」的服務項目中；專業服務機構尚有醫事專業訓練及在機構的服務經驗可應對，但居服機構為追求高利潤，在無專職專任居服督導下（有些名義上是督導，卻從事業務工作搶拉個案），以類似人力派遣的方式，讓居服員在毫無資訊的情況下單獨前往案家服務，風險極高，更遑論居服員要取得案家的接納與信任，需要時間與技巧。

再者，居服員比外送員更累，除了有排班時間壓力，轉場亦不只是交通時間；不良的居服機構就由居服員自行負擔交通費用與時間成本，導致居服員轉場時間急迫，轉場時發生交通事故的機率大增。其實長照的居家服務也有夜間跟例假日服務，但中央將長照支付與給付項目的例假日及夜間加給緊縮，導致居服員不願在例假日或夜間提供服務。

其實還是有許多優良的長照人員不吝橫向溝通、分享資訊，接觸新案時會提供案家資訊並帶領服務人員前往，待服務人員和案家熟悉後，才讓服務人員單獨前往服務，也會和相關人等保持良好的溝通管道。身處第一線的居服員如發現案家有異狀，通報督導，督導第一時間就會協助了解，並通報與轉介相關資源；在有支援的體系下，更能讓居服員勇於通報，督導也能帶領居服員一起學習進步。

居服機構自行吸收經營成本，才能培養出優秀的居服督導，也才能建構出有彈性的長照服務；不只讓案家得到良好的居家服務，也能減少長照悲劇的發生。

然而，良善的人並非比比皆是，長照悲劇自然難不再發生。