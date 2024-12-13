國防部應慎防成放羊的孩子

日前國防部宣稱中共在閩浙東部沿海畫定大小不同七塊空域保留區，並偵獲台灣周邊海域有九十艘共軍船隻活動，其中三分之二為戰艦。依此出動的兵力應不亞於早先的「聯合利劍二○二四─Ａ、Ｂ」演習，但怪異的是，中共軍方迄今並沒有宣布任何軍演。按我國防部說法，這樣的軍事集結與擺出的陣勢，對台威脅絕對夠稱得上具有「聯合利劍二○二四─Ｃ」的規模，對岸不命名難道另暗藏玄機？整起事件確有值得琢磨玩味之處。

離二○二四結束已不遠，市面上正為跨年籌備各種慶祝活動，教友也準備過耶誕節，看不出來國防部的大內宣對台灣生活能產生什麼重大衝擊，人人好似都覺得國防部說的事與自己無關。

一些軍事專家分析，這次可能是國防部故意製造消息，哪有在大陸自己浙江、福建沿海畫定空域保留區，是要封鎖台灣或攻台？何況真實狀況是並無大批軍艦出現在上述海域，所指空域保留區應該是解放軍為防止韓國戒嚴所引起的政治動盪及兩韓可能衝突，連動西太平洋的區域緊張，所做出來對美日韓軍事合作進行的防守演練，與「聯合利劍二○二四─Ｃ」無關，還有可能是賴清德政府欲破壞雙城論壇，意圖先點燃二○二六年地方大選戰火。

但也有人指整件事並非空穴來風，因為國台辦在例行記者會上雖未證實，但也未否認。若我國防部真的虛報，豈不成了放羊的孩子？將來如真有狀況發生，人民對國軍還會相信？

不過，其實國防部已在今年總統大選期間，對中共搞了一次火箭送衛星上空發布了兩次國家級警報，有意無意藉此影響總統大選，已有前科。

軍隊國家化後，軍人／軍隊應早已不再干預政治，現在更非七八十年前，誰掌握軍隊誰就能「槍桿子裡出政權」。國防部如再喊「狼來了」，配合執政黨的政治起舞難道不是自打嘴巴，又要如何對全民交代？

因此，我們要問的是，關於中共所謂軍事行動之報導有無確實根據？可否公布解放軍九十艘船艦巡弋路線海圖？或只是台灣配合外媒演出的肥皂劇？還是因被中共打壓，使賴清德總統訪問南太平洋三國並未獲得民眾太大關注，因而再製造一次所謂「聯合利劍二○二四─Ｃ」，硬餵食給對岸，以製造仇匪恨匪氛圍？喊狼來了，喊多了，結果真的狼來了，才是被狼吃了的時候。

麻痺台灣，本是老共伎倆，如果配合台灣內部鬥爭，豈不是變成跟老共一起麻醉自己人民的同路人？