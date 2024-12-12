川普2.0 台無樂觀本錢

有人說，川普2.0，任用的核心幕僚都是反中鷹派，對台灣有利。我不這樣認為。台灣對川普2.0，絕不能盲目樂觀。

我的看法，川普就是個重利商人，是亂世梟雄，觀其言行，能以粗鄙言語罵台灣是小偷，說他是企業家都是溢美。但是，他很務實，他不管是非正義，也不講仁義道德，在乎的只有美國利益，關心的核心議題有兩個，其一，幫美國人找工作，讓製造業回流美國；其二，幫美國找錢，減少聯邦政府財政赤字。他很清楚，沒錢，美國不會再次偉大。

對內，他任用馬斯克成立「政府效率部」，可以預期政府會大量裁員，費用也會大幅縮減，但難免哀鴻遍野。對外，他對所有進口產品課徵十至廿％關稅，對中國加碼至六十％以上。但課稅存在通膨隱憂，而通膨又將引發聯準會升息，升息不利經濟，是七傷拳。

川普心中的美中對抗，只是透過對中國極限施壓，為美國獲取最大的利益，賴清德和台灣人民不要錯誤解讀為「美中對抗，證明川普愛台灣」。

其實，台灣在川普眼中只是一棵搖錢樹，他不僅說台灣偷走美國晶片產業，搶走美國人的工作；還說，台灣很有錢，他為日後找台灣要錢預先做了鋪陳，因為，在川普心底，「被偷的總是要還」；他對台積電虎視眈眈，政府不可大意。

面對川普2.0的不確定性，賴清德應沉穩以對。政府與美對談，心態上要起平坐，任何決策都應以台灣利益為優先，不要誤以為對美國惟命是從，川普就會輕輕放過。我對眼前最迫切的台積電和晶片產業外移，給賴清德總統兩點建議：

一、嚴格管制晶片產業外移，立即停止「晶片外交」。我認為，「晶片外交，就是賣台！」政府更不能因迷戀外交虛名，把台灣賴以生存發展的晶片科技「白玉當白菜」到處送人。晶片產業的外移，對台灣造成的傷害，將遠超過李登輝年代的台灣第一次產業外移，賴清德應小心謹慎，並立即停止小英政府「晶片外交」的錯誤政策！

二、政府應立即建立戰略物資管制機制，慎防台積電變美積電。我認同學者郭正亮所言「川普當選，極可能會要求台積電在美註冊，變成美積電！」可以確信，台積電是一塊肥肉，只要有機可乘，川普絕不會手軟。

半導體是影響地緣政治的戰略物質，世界各國都在管制。我對賴政府另有三點建議，也希望朝野能有共識，盡可能趕在川普上任前，完成必要之行政和立法準備。

其一，政府應立即建立戰略物資審核機制，必要時立法，審慎管制晶片產業的外移。

其二，政府應建立晶片產業危機處理小組，對台積電有可能被迫在美註冊，預作防範。

其三，長遠之計，台積電董事會中華民國籍董事必須過半，以避免不必要的危機發生。

看張忠謀的自傳，知道他對接班人的選擇極其慎重，今天台積電之所以成功，證明張忠謀過去的決策正確，是台灣人民可以信賴的企業領袖，我們也相信魏哲家是正確的接班人。但是，由眼前台積電外籍董事過半，使台灣和台積電都存在隱憂，政府應立即找張忠謀、魏哲家了解原因，是否有不為人知的外力介入？對於可能產生的危機應預做防範。