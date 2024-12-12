別搞反交流 陸委會應高瞻遠矚

陸委會應伸張法定職責、實現人民期望，在川普求變的關鍵點，創造台陸美新互惠契機；而非去復辟警總對言論的管制。

陸委會法定職責共有六項，第一是「整體兩岸關係政策規畫」應要高瞻遠矚。其他四項是與大陸各領域「交流」，最後是溝通協調。沒有對特定政黨黨意的宣導，更沒有對言論自由的檢查審判與處罰。

陸委會因來訪陸生的發言，將研議對馬英九基金會處罰。適逢民進黨立法院黨團具名發表「挺戒嚴」文，陸委會雖宣稱不會「交流戒嚴」，但接下去的做法，將證明戒嚴是否從「潛意識」發展為公開的行為。

「中國台北」一詞，字面完全符合憲法一國兩區的規定，尤其依據憲法「大陸地區」的存在才成立的陸委會更不致誤解，不能隨附特定政客的引申扭曲。對發言的對岸學生而言，更只是就其生活經驗說實話。

現在台灣不同立場的人，各自說實話要被罰？果然要實質恢復戒嚴嗎？台灣現有許多重要組織都包括「中國」一詞：中國石油、中國鋼鐵、中國文化大學、中國醫藥大學…都要以極端政治強制手段處罰？

台灣最近的「民意普查」、也就是總統選舉，展示了最起碼的科學數字：贊成不惜升高兩岸衝突者、即賴清德的選民只有二十八％；不僅遠低於期望兩岸和平的四十二％，甚至少於不願政治干擾、不投票、只求平安過日子者的三十％。所有承擔國家各種責任的人，能完全無視民意嗎？

陸委會主委邱垂正研究國際與兩岸經貿關係，應知陸美最大矛盾在經貿，川普的現實主義，既是危機、更是轉機。自十六世紀開始有現代意義的國際貿易以來，兩國貿易爭議只要是以「重商主義」，即高關稅等對抗手段，最後全部兩敗俱傷，而必須尋找中介互惠機制解決。若在台灣成立以陸美互惠的國際金融中心，如瑞士、盧森堡前例，有望實現三邊共贏。陸委會要扛起了「整體規畫」的重責，不僅應遵守交流職責，更要有眼光、有魄力做打開「雙兩岸」門戶的鉸鏈！

蔡英文任陸委會主委的二○○○年，大陸經貿才剛剛起步。筆者任亞太營運中心研究員，因此發文建議蔡主委聯合大陸與亞洲各國，成立類似「亞洲基礎設施投資銀行」的組織，與亞太中心齊步促成我國產業更上層樓。蔡主委錯過了，邱主委千萬不要再錯過！

我曾經請教過蔣經國總統關於「三民主義統一中國」的具體做法；我的了解是，他認為應循解嚴、開放交流，由兩岸人民選擇共同生活方式來進行。

感謝馬英九基金會或其他和平組織，願意邀請大陸人民訪問台灣，我們要將有信心的生活方式，介紹給大陸人民共同選擇。

如果這次給大陸青年「民進黨的台灣生活方式」體驗，只有講實話會被罰，執政政客追求戒嚴…實在與大陸沒什麼太大差別，是否現在就可以統一了？

陸委會要開審查會，借王世堅對台灣有信心建言：「陸委會通過邀請就不要再嘰嘰喳喳，不可能幾位體育明星來就能統戰台灣。」不要搞反交流、言論處罰等戒嚴手段。

兩隻羊在獨木橋上相頂，誰都過不去。陸委會要高瞻遠矚，建立開放「雙兩岸多線道交流大橋」。