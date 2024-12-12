民主及獨裁 霸凌無差別

馬英九基金會邀請大陸師生組團訪台，期間爆發陸生宋思瑤的「中國台北」風波，她聲淚俱下道歉、自責，政府稱擬對基金會進行行政處分。不禁令人聯想，當年周子瑜國旗事件涉及「台獨行為」爭論，最終公開道歉並聲明自己是中國人。當我們批判對岸威權體制產生周子瑜道歉風波，台灣號稱民主體制，不也產生宋思瑤風波？

贊成處分者批評，陸生團不遵守規定，違反承諾發表與行程無關不當言論；試圖矮化台灣主權，隱藏大陸對台進行統戰、認知作戰。反對者則提出這是對兩岸交流進行戒嚴，不應對陸生一再言詞霸凌，學生並無惡意。

台灣本來是多元開放社會，輿論市場及公共觀點南轅北轍本為常態，然此等事件涉及兩岸交流及相異體制下的認知及語境差距。憲法增修條文前言明示國家尚未統一，稱中華民國有效統治自由地區為台灣地區，非自由地區為大陸地區。兩岸語詞一直存在差異，陸稱馬鈴薯是土豆，台稱土豆是花生；陸稱中國台北，台稱中華台北；陸稱九二共識體現一中原則，台稱九二共識體現一中各表。台對對岸稱呼更是多元：中共、中國、中國大陸、大陸及大陸地區。

一席中國台北稱呼竟然引發高度爭議，這是否戳破台灣民主運作及人權立國形象？制度自信呢？或者凸顯台灣認同的脆弱性及易傷性？

台灣社會應善用中華文化資本及民主自由無形資產，展現自信及學習示範效應。友善陸生、陸配及陸客將是台灣社會和陸、友陸的最佳見證，真正將陸生、陸配及其家屬、第二代作為戰略性支持群體，成為兩岸政策的標的團體，不應歧視及須給予平等對待。藉此不僅利於建構兩岸和平穩定關係框架，同時也利於內部族群融合、國家認同及政黨政治良性互動。這才是凝聚從台灣到兩岸命運共同體意識的終南捷徑。

然若政府僅從穩定深綠基本盤及維繫政權角度，從而分化台灣社會內部凝聚及認同，最終造成斷裂性社會，反須承擔其所挑起分裂社會的反傷拳後果。此舉還會帶來兩岸衝突及戰爭邊緣風險。政府一味強調備戰才能避戰，實非唯一避險途徑，兩岸應創造和平緩衝區域，如兩岸學生及體育交流、經濟社會文化交流皆有創造和平作用。

當陸生來台見證中華文化在台灣發展、以及台灣的多元包容社會與自由民主氛圍，這難道不是台灣社會的自信展現？台灣過往被尊譽為亞洲四小龍及宣稱是華人世界的民主先鋒，以及具備所謂人權立國精神，擁有科技創新及競爭力，當是台灣擁有自信之源。

陸生團訪台，深綠民眾抗爭、媒體斷章取義，又如何能彰顯友善陸生的政策？反顯現台灣社會缺乏自信，這樣能發揮軟實力與燈塔效應？當陸生返陸和同學及親友分享這次台灣行，若能表示「我很喜歡台灣」、「台灣真的很好」、「台灣最美麗風景是人」，不就可營造兩岸人民的親善關係？

民進黨政府一方面塑造歡迎陸生來台就學形象，卻對一句中國台北無法容忍，豈不令人起疑？甚至欲對馬英九基金會祭出處分，凡此皆顯示其刻意政治操作，並非真正願意開放陸生來台就學及交流。