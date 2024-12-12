不讓雙城論壇變「霜城」

從二○一○年開始的年度台北上海雙城論壇，歷經馬政府、蔡政府到如今的賴政府，台北市長則從郝龍斌、柯文哲換到蔣萬安，今年差點變成「霜城論壇」，無法觀摩交流。

台北、上海於本月四日共同宣布今年雙城論壇將於十七日舉辦，所以「霜城論壇」不可能出於雙方主觀意願，而是隨著最近憲兵二一一營查獲共諜、某網紅稱握有中共以台灣名人進行對台統戰的紀錄片、我相關部門強調中共解放軍海軍在第一島鏈及台灣周圍部署態勢明顯且「數字非常驚人」等事，逐漸醞釀成賴政府有可能不核准滬團來台的氛圍。加上我「安全消息人士」告訴外媒，中共當局近期將針對賴清德出訪發動軍演，於是「雙城變霜城」似乎不是不可能。

綠營也藉著所謂的中共軍演給北市府施加壓力，認為不應在如此氛圍仍堅持要辦雙城論壇。蔣市長則一直強調雙城論壇就是市政交流，而且「雙城好、兩岸好」，「愈緊張愈困難時，愈需要溝通交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好」。

來自美國的消息則幫北市府減壓。有不具名的美國官員稱，不認為解放軍在東海和南海的活動是對賴清德過境美國夏威夷、關島的回應。

昨日，民進黨各方逐漸傳出，陸委會僅負責中國大陸人士的入境管理，是否辦理的決定權在台北市政府的說法。民進黨立法院黨團幹部則表示，主辦單位是北市府，陸委會只是提供協助，別推給中央。行政院長在陸委會公布准駁結果前也說，「希望台北市政府能夠更審慎地去評估」。

顯然賴政府經政治評估後認為悍然擋住雙城論壇是弊大於利，不情不願給了雙城論壇史上未有的「條件式同意」，而且看似幫北市府承諾，活動期間若「中共對台施壓情勢惡化，台北市政府會配合中央政府決定，隨時延後活動」。

北市府這次「一打二」，先有民進黨市議員大力反對，後有民進黨中央政府技術性設限，關關難過關關過。但從法制面與實務面而言，在陸委會沒講清楚什麼才構成「中共對台施壓情勢惡化」之下，北市府只得被動或被迫配合政府的要求，讓雙城論壇得以延續。

吾人應根據今年十月南投縣、杭州市「兩湖論壇」的經驗假設，中央官員會說大環境不佳，基於保護團員的「善意」要北市府簽「三不一低調」切結書；滬團全員是否能抵台則在未定之天，因為杭州台辦官員便被拒於十月的活動外。

今年雙城論壇差點變成「霜城論壇」，顯示民進黨政府對兩岸地方事務性交流沒信心。多點市政、少點政治，透過城市交流展現各自好的一面，學習對方好的一面，台灣要有自信。

還有值得推敲的是，前日有匿名國安高層稱雙城論壇是中共年底前的主要統戰工作之一，這難道是賴政府間接怪罪之前的政府放行，讓中共統戰長驅直入嗎？但倘若雙城論壇是中共統戰工具，賴政府聯席會議又怎麼「條件式同意」的？