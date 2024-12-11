違憲戒嚴 軍人應有風骨

韓國戒嚴鬧劇還沒落幕，尹錫悅總統還在繼續當，但執行戒嚴的軍方高階將領紛紛下台，準備接受叛亂罪司法調查，引發不少爭論，白虎部隊指揮官出面為部屬求情，強調執行命令的部隊也是受害者。

韓國總統尹錫悅宣布戒嚴時，讓軍隊封鎖國會。特種精銳「白虎部隊」（第七○七特殊任務團）成為「戒嚴軍」，團長金炫兌上校九日對外揭露祕辛，他不惜自曝身分為同袍求情，強調隊員也是受害者，都被推動戒嚴的時任防長金龍顯利用了，他將承擔所有責任。

現在立法院在野黨準備提案，修戒嚴法，把總統宣布戒嚴後，一個月內須經立法院同意的條文，修正為廿四小時或四十八小時，以免在一個月過渡期間，發動違憲戒嚴令的總統，已經把政敵都肅清了，該殺的、該抓的、該關的，都處理完了，那時候立法院再行使職權不同意戒嚴，為時已晚。看看民進黨慌得不得了，拚命阻擋，不知道在怕什麼？

從韓國戒嚴事件，我們看到一個嚴肅的問題，沒有軍隊配合，戒嚴無法遂行，不會成功；軍隊行動是否落實執行也會產生不同結果（這次韓國白虎部隊到達國會後發現不對勁，部隊自主以消極作為來執行命令，才沒有造成流血事件）。這次事件是高階將領違反行政中立，配合總統違憲發動戒嚴，下令出動部隊，但部隊依令執行戒嚴任務，就變成出動的部隊都犯了內亂罪、叛亂罪，必須面對司法嚴厲的制裁；才會有白虎部隊指揮官出面為部屬求情，強調執行命令的部隊也是受害者。

場景置換到台灣，如果國安高層、高階將領違反行政中立，配合總統違憲發動戒嚴，接到命令後，中階軍官及部隊如何自處？如何判斷？非常簡單，國軍官兵只要謹記「國軍絕不出動對付人民，國軍武器絕不會指向人民」；軍人的忠誠必須「忠於國家、忠於團隊、忠於職守、忠於人民」。

請牢記中華民國憲法第一三八條：「全國陸海空軍，須超出於個人、地域及黨派關係以外，效忠國家，愛護人民。」 憲法規定國軍應為「效忠國家」而戰，為「愛護人民」而戰。國軍為中華民國國家生存發展而戰，為中華民國百姓安全福祉而戰。

國軍將領們請慎思，《孫子兵法．謀攻篇》：「夫將者，國之輔也，輔周則國必強，輔隙則國必弱。」