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貪鬥騙充斥 人民無以為繼

聯合報／ 盛貳載／教育工作者（嘉義市）

台灣二○二四代表字票選結果出爐，前三名依序為「貪」、「鬥」以及「騙」，而這三個字確實也充分反映了現下台灣人民對於政治與生活的無奈。

台灣多數人民原本冀望二○二四年能夠政黨輪替，終結八年多來貪腐傳聞不斷的民進黨政權，無奈因為藍白兩黨各懷私心，在藍白不合的狀況下，由得票率未過半的綠營繼續取得執政權；而更令人覺得無奈的是，連年輕人對其寄予厚望的白營代表人物柯文哲，在選後也因為涉貪而遭羈押了。

在朝小野大的局面下，國會惡鬥不斷，日日空轉也罷，三黨立委還經常拳腳相向上演全武行，並把責任都推給他黨，做足了最壞的示範。

在政治之外，人民的日常生活也滿是無奈，詐騙事件頻頻上演，但政府除了廣發簡訊，宣導人民要反詐、提高警覺之外，似乎也拿不出任何可以根絕詐騙集團的具體方法，詐騙集團依然逍遙法外。

因為政黨的貪與鬥，人民對政治無法有所期待；因為生活充斥各類詐騙手法，人民對好好過日子不敢有太多奢望。倘若，檯面上三黨的政治人物，仍無視於「貪」、「鬥」以及「騙」這三個台灣二○二四代表字，那麼人民真的就無以為繼了！

代表字 藍白 詐騙集團

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