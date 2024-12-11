權力會腐化 為官戒之在貪

二○二四年度代表字，「貪」字拔頭籌。

今年藍綠白都有政治人物捲入貪汙事件，人設崩壞，甚至身陷囹圄，自毀政治前途，引人省思。當權力使人腐化，貪欲讓人墮落，便忘了初衷和使命，為所欲為，鋌而走險，「貪」字斷送大好前程。為官之道戒之在貪，在權力中心的官員們，總有一天是要下來的，但是要退下來，還是倒下來？切記引以為鑑。

清朝第一貪官和珅，為政之初還算清廉，在政治染缸終究經不起誘惑，於仕途宦海中幾番沉淪，利慾薰心，利用權力大肆收刮金錢，據說他囤積的財富相當於清朝國庫十五年的收入。嘉慶帝繼位後，將其逮捕並抄家，和珅被賜自盡。

明朝清官海瑞為官清廉，拒絕接受任何賄賂，他任巡撫期間，家中非常簡陋，甚至連一件像樣的家具都沒有，被譽為「海青天」，去世時家中沒有留下任何財產。

台灣詐騙猖獗，肇因詐騙集團貪得無厭，前不久朋友被騙了卅幾萬；日昨一對母女被詐騙集團騙了一千兩百萬，被逼上絕路輕生。而詐騙集團之所以屢屢得逞，也是利用人性的貪為誘餌，被騙者卻也因貪小失大。

貪婪是人性最大弱點之一，先前鮭魚之亂曾紅到國際，為了吃免費鮭魚，全台竟有三百多人改名，人性的弱點暴露無遺。還有白飯之亂，同樣照見了人性的貪婪。新聞常常看到為了爭財產，兄弟鬩牆，姊妹不合，置親情於不顧，甚至對簿公堂，讓人感嘆人性的自私醜陋。

或許在這個貧富差距日益擴大，生活愈來愈不容易的當下，貪婪自私成了某種人性之惡的必然。睚眥必報，錙銖必較，成了對現實不滿的宣洩。「這是最好的時代，也是最壞的時代」，在喧囂混亂的世界，願我們仍保有赤子之心，戒之在貪，不忮不求，只管善良，知足感恩，活在當下。