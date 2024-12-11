亂象根源 諸苦盡從貪欲起

今年的代表字是「貪」。《說文解字》曰：「貪，欲物也；愛財曰貪。」

目前台灣社會詐騙橫行、官員貪腐、職場霸凌、亂打知名度等亂象，其根源就是一個「貪」字，包括貪財（詐騙、賭博、昩良心賺錢）、貪汙、貪名（蹭網路聲量）、貪權（霸凌部屬）、貪圖享受、貪得無厭、貪慕虛榮、貪小便宜…貪得愈多，煩惱痛苦就愈多；人心「貪」的結果，就是永不知足、巴結逢仰、投機取巧，為達目的不擇手段，造成社會的亂象。

分析人類種種心念習性中，害人最深、最嚴重的就是「貪」！佛家將眾生八萬四千種煩惱心病，歸納為「貪」、「瞋」、「癡」三種，稱之為三毒。《聖經》也說：「貪財是萬惡的根源。」可知「貪」字害人最深，是一切煩惱諸苦的根源。

誠如《大學》所云：「一人貪戾，一國作亂。」貪的結果，好像是個人撿到了便宜，事實上卻給自己和國家社會帶來無窮的災害和禍患。

「貪心」的人最容易遺失「良心」，有人為求取財富而不擇手段，連生命、道義都可犧牲。今日社會的殺、搶、盜、販毒、走私、詐騙、濫倒營建廢棄物、擄人勒贖、爭名奪利等等敗壞社會風氣、汙染人心及破壞人類生態環境之行為，哪一樣離得了「貪」？

「貪」會讓我們利令智昏，什麼壞事都做得出來。吾人要如何對治「貪」呢？首先人人要深信因果。古德有言：「金錢財富是果，財布施是因；聰明智慧是果，法布施是因；健康長壽是果，無畏布施是因。」若想擁有金錢財富、聰明智慧、健康長壽，就要先付出，修各種「布施」幫助別人的善因，因為「種善因，得善果」。

此外，當我們有所得時，不論名或利，皆當想到這是我應得的嗎？即使我們不去貪求，命中注定該有的，早晚還是我們的；命中不該有的，一定保存不住，甚至招來意外災禍。

其次，主政者亟應建立「以廉潔為寶」的操守。《論語》有云：「君子之德風，小人之德草；草上之風必偃。」是故上位者應以身作則，建立廉潔正直的風氣，才是全民之福。

《韓非子》中有一段故事，記載宋國有一個農夫在耕作時，挖到了一塊玉，他就把這塊玉獻給了相國子罕，但子罕拒不接受。農夫不解的問：「這是一塊難得的珍寶，小民誠心誠意的獻給相國，為何相國不要呢？莫非是嫌棄不夠貴重？」子罕回說：「我不是嫌這塊玉不夠貴重，而是我要的珍寶與你要的珍寶不同，你是以『寶石』為寶，而我是以『廉潔』為寶，所以我才不接受你的寶玉啊！」這就是「寶己以德，毋寶珠玉」的為官情操，足為民眾表率。

第三，充實自己的人生智慧，突破「嗜欲」習性的束縛。莊子有言：「嗜欲深，天機淺。」嗜欲就是貪欲，天機就是人生的智慧。貪欲多就缺少智慧與靈性，真正有智慧的人能破迷開悟，使得「嗜欲淺，天機深」。《大學》說：「仁者以財發身，不仁者以身發財。」在得到名利時，不存非分之想，拒絕外在的誘惑，方能終身心安理得；非但不敢胡作非為、妄想貪求；相反的，會以盡人事、聽天命、知足常樂的態度去做應做的事，如此人生必然自在快樂、幸福美滿！

二○二四年是台灣為「貪」財貪權而爭「鬥」的一年，由於詐「騙」橫行，造成社會種種「亂」象，民不聊生。還好民眾擁有應變的「韌」性，能經得起「震」撼人心的考驗，但仍應事先「籌」畫未來的能源政策，期能找到為ＡＩ產業化「險」為「安」的「電」力來源。促進經濟發展，民眾能安居樂業，這是全民引頸企盼的啊！