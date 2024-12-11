科技．人文聯合講座／年度代表字 貪、鬥、騙的省思

聯合報主辦的「台灣二○二四代表字」票選活動揭曉，前三名依序為貪、鬥、騙，適時反映了當前的民眾心聲和社會氛圍。

這一年來，貪贓枉法的案件頻頻出籠，令人驚訝的是涉案官員的層級愈辦愈高，顯見整體政治風氣相當敗壞，直讓民眾對惦惦吃三碗公的貪官汙吏深惡痛絕。不僅官場如此，普羅大眾對物質生活的需求，是否也愈來愈貪得無厭呢？君不見謀財害命的社會案件屢見不鮮，歸結起來往往起因於一時貪念。

「貪」名列佛教三不善根「貪、嗔、痴」之首，警示人們若耽溺於貪愛五欲，必將傷害身命和慧命。孔子說人老了「血氣既衰，戒之在得」，老子說「禍莫大於不知足」，都是提醒大家節制欲望，不要貪得無厭。人們要有知足之足，才可常足，切莫「因貪得貧」，悔不當初。

「鬥」字得票名列第二，反映民眾對官場的厚黑文化相當不以為然。大家常說華人「外鬥外行，內鬥內行」，攻擊夥伴的力道往往遠大於對抗外敵。例如前陣子鬧得沸沸揚揚的公務職場霸凌事件，涉案官員的背後靠山明明是有力的執政黨人士，但令人驚訝的是，不僅該事件的吹哨者來自執政黨內部，就連偏好執政黨的媒體亦大肆報導。正所謂「外行看熱鬧，內行看門道」，大家都心知肚明，這顯然是刀刀見骨的內鬥事件。

孔子說人到中年「血氣方剛，戒之在鬥」，老子說「上善若水，水善利萬物而不爭」，又說「夫唯不爭，故無尤」，都是提醒世人不要意氣用事，爭先居功，鬥得死去活來。

當前詐騙集團「想騙的很敢騙，已經騙的不被抓，騙到的花光光」，這也難怪「騙」字得票名列第三，顯見民眾難以忍受詐騙事件和政治騙局。孔子說年少時「血氣未定，戒之在色」，老子說「知人者智，自知者明」，在在提醒我們不要因迷惑於七情六慾而受騙。

今年是新政府的打詐元年，立法院於七月時通過「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」（科技偵查法制化）及「洗錢防制法」等打詐四法的修正草案，宣示嚴懲詐欺犯罪的決心。

不料，就在幾天前內湖發生一對母女的輕生命案，肇因於她們被假冒網紅的詐團騙走一千多萬，而報案時又遭承辦員警諷刺怎麼還活著等不堪言辭。筆者讀到這則新聞時相當痛心，不禁想起今年六月時專欄拙作〈當打詐口號響徹雲霄時…〉，曾籲請「主事官員微服出巡抽樣檢視，派專員陪同受害者一起到地區警局或派出所報案，實際看看第一線人員如何協助民眾解決問題。深入了解受害民眾的困境後，執政者應能感受人民的無奈與無助」。可惜不幸事件還是一再發生，令人遺憾。

構思本文時就在返家的捷運路上，抬頭正巧看到一則醒目的標語「拉自己一把」。嗯，即使政府執法單位麻木不仁，筆者衷心勸告受害者不要輕言放棄，大家都要適時拉自己一把！（作者為台灣大學資訊工程系教授）