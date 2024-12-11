快訊

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

聽新聞
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／年度代表字 貪、鬥、騙的省思

聯合報／ 趙坤茂

聯合報主辦的「台灣二○二四代表字」票選活動揭曉，前三名依序為貪、鬥、騙，適時反映了當前的民眾心聲和社會氛圍。

這一年來，貪贓枉法的案件頻頻出籠，令人驚訝的是涉案官員的層級愈辦愈高，顯見整體政治風氣相當敗壞，直讓民眾對惦惦吃三碗公的貪官汙吏深惡痛絕。不僅官場如此，普羅大眾對物質生活的需求，是否也愈來愈貪得無厭呢？君不見謀財害命的社會案件屢見不鮮，歸結起來往往起因於一時貪念。

「貪」名列佛教三不善根「貪、嗔、痴」之首，警示人們若耽溺於貪愛五欲，必將傷害身命和慧命。孔子說人老了「血氣既衰，戒之在得」，老子說「禍莫大於不知足」，都是提醒大家節制欲望，不要貪得無厭。人們要有知足之足，才可常足，切莫「因貪得貧」，悔不當初。

「鬥」字得票名列第二，反映民眾對官場的厚黑文化相當不以為然。大家常說華人「外鬥外行，內鬥內行」，攻擊夥伴的力道往往遠大於對抗外敵。例如前陣子鬧得沸沸揚揚的公務職場霸凌事件，涉案官員的背後靠山明明是有力的執政黨人士，但令人驚訝的是，不僅該事件的吹哨者來自執政黨內部，就連偏好執政黨的媒體亦大肆報導。正所謂「外行看熱鬧，內行看門道」，大家都心知肚明，這顯然是刀刀見骨的內鬥事件。

孔子說人到中年「血氣方剛，戒之在鬥」，老子說「上善若水，水善利萬物而不爭」，又說「夫唯不爭，故無尤」，都是提醒世人不要意氣用事，爭先居功，鬥得死去活來。

當前詐騙集團「想騙的很敢騙，已經騙的不被抓，騙到的花光光」，這也難怪「騙」字得票名列第三，顯見民眾難以忍受詐騙事件和政治騙局。孔子說年少時「血氣未定，戒之在色」，老子說「知人者智，自知者明」，在在提醒我們不要因迷惑於七情六慾而受騙。

今年是新政府的打詐元年，立法院於七月時通過「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」（科技偵查法制化）及「洗錢防制法」等打詐四法的修正草案，宣示嚴懲詐欺犯罪的決心。

不料，就在幾天前內湖發生一對母女的輕生命案，肇因於她們被假冒網紅的詐團騙走一千多萬，而報案時又遭承辦員警諷刺怎麼還活著等不堪言辭。筆者讀到這則新聞時相當痛心，不禁想起今年六月時專欄拙作〈當打詐口號響徹雲霄時…〉，曾籲請「主事官員微服出巡抽樣檢視，派專員陪同受害者一起到地區警局或派出所報案，實際看看第一線人員如何協助民眾解決問題。深入了解受害民眾的困境後，執政者應能感受人民的無奈與無助」。可惜不幸事件還是一再發生，令人遺憾。

構思本文時就在返家的捷運路上，抬頭正巧看到一則醒目的標語「拉自己一把」。嗯，即使政府執法單位麻木不仁，筆者衷心勸告受害者不要輕言放棄，大家都要適時拉自己一把！（作者為台灣大學資訊工程系教授）

執政黨 孔子 打詐

延伸閱讀

南韓執政黨提「尹錫悅最快明年2月辭職」方案 在野黨批荒謬

董瑞斌掌金融總會 首重打詐和資產管理中心

職場霸凌法制化 勞動部：研議中 明年5月底前提草案

執政黨引戰？民衆憂孩子上戰場 盧秀燕：籲賴總統說明消人民疑慮

相關新聞

科技．人文聯合講座／年度代表字 貪、鬥、騙的省思

聯合報主辦的「台灣二○二四代表字」票選活動揭曉，前三名依序為貪、鬥、騙，適時反映了當前的民眾心聲和社會氛圍。

川普真小人好過偽君子

川普當選總統雖尚未就任，但在讓美國再次偉大的使命下，無論是閣員的任命或加重關稅，已讓全球嚴陣以待。坦白說，川普的言行及道...

賴對美買了張空頭支票

川普在接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）專訪時被問到，若中國大陸在他任內入侵台灣，是否承諾保衛台灣？川普答道，「我不會說」。...

兩岸和平怎需美國保台

美國總統當選人川普在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）的專訪中，被問到如果中國大陸在其任內入侵台灣，是否承諾保衛台灣？川普回答「...

亂象根源 諸苦盡從貪欲起

今年的代表字是「貪」。《說文解字》曰：「貪，欲物也；愛財曰貪。」

權力會腐化 為官戒之在貪

二○二四年度代表字，「貪」字拔頭籌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。