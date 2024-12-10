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陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

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南韓亂 台灣沒得賺

聯合報／ 黃惟冰／公共服務業（新北市）

南韓總統尹錫悅雖躲過彈劾案，但仍被自家黨魁宣布不再處理國政及將有序的提前卸任，九日又遭限制出境。一連串的演變，顯示南韓政壇的亂局還在持續發展中。

由於台灣與南韓的出口產品高度重疊，因此每當朝鮮半島有事，不少輿論與企業都引頸期盼是否有機會迎來轉單潮。然而，這樣的期待，以台韓最新的貿易數據來看，恐怕稍嫌天真。

財政部統計，今年一至十月台灣對南韓出口一六八億美元，並自南韓進口三四九億美元，台灣入超達一八一億美元；同時，南韓也罕見超越日本，成為我最大入超來源國。細究內容，南韓生產的高階記憶體，因為是ＡＩ伺服器不可或缺部件，已成為我自韓進口最主要項目。

換句話說，如果沒有南韓的高階記憶體，台灣將難以組裝ＡＩ伺服器再出口。因此，南韓如果繼續亂，台灣該未雨綢繆的不是什麼轉單潮，而是自家ＡＩ伺服器的訂單要怎麼辦。

南韓 尹錫悅

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