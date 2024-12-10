快訊

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

聽新聞
0:00 / 0:00

川普回歸 外交競價紅利不見了？

聯合報／ 陳昶日／地緣政治觀察者（台北市）

總統賴清德出訪南太平洋，去程過境美國夏威夷時，與多位美國國會議員通電話。總統府發言人唯一證實的是美國聯邦眾議院前議長裴洛西，返程過境關島時與現任議長強生通話，兼顧共和民主兩黨均衡原則。

二○一六年六月下旬，前總統蔡英文前往中南美友邦訪問，距離五二○就職才短短一個多月。相較之下，賴清德首度跨出國門慢上不只半拍，再加上正值美國新舊政府交替敏感時刻，川普2.0政策動向未明，無論是賴政府或美方政要，都格外低調謹慎。

八年多前蔡英文去程過境美國邁阿密，佛羅里達州聯邦參議員魯比歐專程前往下榻飯店拜會。二○二○年四月上旬，賴清德以副總統當選人身分前往華府出席國家祈禱早餐會，唯一公開會晤對象也是魯比歐。魯比歐在兩次事後都主動公開合影照片。

魯比歐為川普2.0政府候任國務卿提名人，五十幾天後即將成為美國首席外交官，動見觀瞻官方身分壓縮限制與台灣政府高層互動空間；此時尚具備國會議員身分，保留靈活彈性操作空間。不過，魯比歐顯然提前轉換角色，上周回答美國之音詢問是否會繼續保持對台灣的支持時，他表明：總統制定外交政策，國務院則是負責執行，清楚「以川普為尊」態度，個人明顯親台的立場必須讓位於總統本人意志。

候任國務卿對台灣伸出友善雙手，四年前早有前例可循。遠在美國聯邦總務署尚未認證當年的新任總統拜登勝選前，拜登陣營外交政策顧問布林肯，就接聽當時台灣駐美代表蕭美琴的道賀電話，他後來擔任國務卿足足滿四年。

美國學者何瑞恩、葛來儀與卜睿哲三人合著《步步為營》一書分析，拜登總統國安團隊對川普第一個任期留下穩健美台關係政治遺產普遍抱持正面態度，卻也意識到蔡英文政府對民主黨重返執政感到不安，幾位即將在拜登新政府內擔任要職的關鍵人物，因此積極以各種方式向台北當局保證，美國仍然是台灣可靠的合作夥伴。

共和民主兩黨政權輪替，衍生外交競價效應，台灣成為意外受惠者，蕭美琴與布林肯通話即是外交紅利之一；美方也同意蕭美琴在社交媒體披露談話內容，刻意對外釋放親善訊息。後來拜登就職典禮邀請蕭美琴出席觀禮，又是另一項外交紅利，為日後四年雙方互動奠定良好基礎。

讓人擔心的是，隨著川普重返白宮，外交競價紅利似乎消失不見了。除了裴洛西與強生，賴清德與美方通話對象暨內容諱莫如深，具體而微反映其與川普2.0新政府外交互動的小心翼翼，值得細細推敲。

川普 美國 蔡英文

延伸閱讀

美國準中東特使出訪中東 盼川普就職前以哈達成停火

面對川普2.0 前人行副行長：中國經濟需要新動力

還沒上任已介入…川普籲俄烏馬上停火 稱中國可以幫忙

川普首次承認 增加關稅恐導致美國物價上漲

相關新聞

管教被問罪 受教權成新權勢

台中市某國小師生衝突事件，即便時隔多日且雙方已達成司法和解，家長仍不願善罷甘休。無獨有偶，高雄市也發生家長帶警察入校，要...

缺配套 廢除父母懲戒權妥適嗎

日前行政院會通過法務部提出之民法修正案，擬刪除父母對子女之懲戒權。鄙見以為，似宜暫從緩議，理由如下：

勞長別閃躲 勞工不想再聽謊言

九日開始工會團體發動一百小時的抗爭行動，最主要的原因就是新上任的勞動部長洪申翰，對於重要的勞工政策仍然是實問虛答，不斷轉...

科技．人文聯合講座／什麼樣的議題應可以上報？

當數位多媒體已在廿世紀末悄然占領了傳統的紙本媒體後，一路上自報紙、書籍、唱片ＣＤ…均節節蛻變，包括傳統占優勢之紙本廣告文...

美麗島事件45年…回顧施明德與美麗島

今天是施明德先生離世之後的第一個美麗島事件紀念日，也是四十五周年紀念。年初施明德先生驟逝，然而他寫給全台灣人民的六萬字遺...

美中對抗 牽動台供應鏈

美中之間日益激烈的經濟對抗，正在改寫全球貿易態勢，特別是在半導體和關鍵原材料的供應鏈上。隨著美國加強對中國晶片技術出口的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。