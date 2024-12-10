川普回歸 外交競價紅利不見了？

總統賴清德出訪南太平洋，去程過境美國夏威夷時，與多位美國國會議員通電話。總統府發言人唯一證實的是美國聯邦眾議院前議長裴洛西，返程過境關島時與現任議長強生通話，兼顧共和民主兩黨均衡原則。

二○一六年六月下旬，前總統蔡英文前往中南美友邦訪問，距離五二○就職才短短一個多月。相較之下，賴清德首度跨出國門慢上不只半拍，再加上正值美國新舊政府交替敏感時刻，川普2.0政策動向未明，無論是賴政府或美方政要，都格外低調謹慎。

八年多前蔡英文去程過境美國邁阿密，佛羅里達州聯邦參議員魯比歐專程前往下榻飯店拜會。二○二○年四月上旬，賴清德以副總統當選人身分前往華府出席國家祈禱早餐會，唯一公開會晤對象也是魯比歐。魯比歐在兩次事後都主動公開合影照片。

魯比歐為川普2.0政府候任國務卿提名人，五十幾天後即將成為美國首席外交官，動見觀瞻官方身分壓縮限制與台灣政府高層互動空間；此時尚具備國會議員身分，保留靈活彈性操作空間。不過，魯比歐顯然提前轉換角色，上周回答美國之音詢問是否會繼續保持對台灣的支持時，他表明：總統制定外交政策，國務院則是負責執行，清楚「以川普為尊」態度，個人明顯親台的立場必須讓位於總統本人意志。

候任國務卿對台灣伸出友善雙手，四年前早有前例可循。遠在美國聯邦總務署尚未認證當年的新任總統拜登勝選前，拜登陣營外交政策顧問布林肯，就接聽當時台灣駐美代表蕭美琴的道賀電話，他後來擔任國務卿足足滿四年。

美國學者何瑞恩、葛來儀與卜睿哲三人合著《步步為營》一書分析，拜登總統國安團隊對川普第一個任期留下穩健美台關係政治遺產普遍抱持正面態度，卻也意識到蔡英文政府對民主黨重返執政感到不安，幾位即將在拜登新政府內擔任要職的關鍵人物，因此積極以各種方式向台北當局保證，美國仍然是台灣可靠的合作夥伴。

共和民主兩黨政權輪替，衍生外交競價效應，台灣成為意外受惠者，蕭美琴與布林肯通話即是外交紅利之一；美方也同意蕭美琴在社交媒體披露談話內容，刻意對外釋放親善訊息。後來拜登就職典禮邀請蕭美琴出席觀禮，又是另一項外交紅利，為日後四年雙方互動奠定良好基礎。

讓人擔心的是，隨著川普重返白宮，外交競價紅利似乎消失不見了。除了裴洛西與強生，賴清德與美方通話對象暨內容諱莫如深，具體而微反映其與川普2.0新政府外交互動的小心翼翼，值得細細推敲。