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美中對抗 牽動台供應鏈

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學前校長、全球品牌創新永續協會理事長（台北市）

美中之間日益激烈的經濟對抗，正在改寫全球貿易態勢，特別是在半導體和關鍵原材料的供應鏈上。隨著美國加強對中國晶片技術出口的管制，以及中國禁止對美國出口鎵、鍺等關鍵礦物，這場經濟戰爭愈演愈烈。

美國政府近年來頻頻以國家安全為由限制中國獲取先進技術，尤其是涉及軍事與人工智慧應用的半導體領域。最新一波出口管制不僅針對晶片製造工具，還包括高頻寬記憶體晶片及相關技術。中國則迅速反擊，全面禁止對美國出口鎵、鍺等礦物，並暗示可能進一步限制石墨等重要資源。

這些材料對於５Ｇ設備、電動車電池以及國防科技極為重要。例如鎵廣泛應用於高效能晶片製造，而鍺則是光纖通訊和太陽能電池的核心材料，中國對這些資源的出口限制，無疑是針對美國出口管制的一次精準回應。

這場對抗的最大受害者或許是全球供應鏈的穩定性，隨著美中兩國採取更加激進的政策，企業不得不面對材料價格上漲和供應中斷的風險。例如，鎵的價格已因出口限制而飆升超過八成，鍺的價格更是翻倍。儘管如此，這場貿易戰也為全球供應鏈的重塑提供了契機；美國及其他國家正在加快關鍵材料和技術的本土化時程，這將減少對中國的依賴。

美國的策略在於限制中國獲取尖端技術，同時保障盟友在全球供應鏈中的地位。但過度依賴出口管制作為經濟武器，可能破壞其在國際貿易中的信譽。此外，過度激化的對抗，可能讓美國企業失去中國這一重要市場。

中國則在努力減少對美國市場的依賴，並以更具針對性的方式進行反制，例如限制外國企業在中國的業務活動。但中國面臨的挑戰在於應對外部壓力的同時，如何重振內需市場並吸引更多投資。

在美中經濟對抗的浪潮中，台灣位於全球供應鏈的核心地位，特別是在半導體領域的領導地位，讓台灣處於這場競爭的風口。美國對中國的出口管制措施，使台灣的晶圓代工產業短期內受益，成為更多技術轉移和訂單的關鍵接收者。然而，隨著中美雙方加速供應鏈本地化，長期來看可能對台灣的產業帶來新的挑戰。

中國是台灣的重要出口市場，特別是在消費電子和製造業的中間產品上，供應鏈的斷裂可能影響台灣對中國的出口。美國施壓要求其盟友加入對中國的技術限制，可能進一步縮減台灣的市場空間，迫使台灣企業在經濟利益與地緣政治間進行艱難的選擇。

面對這些挑戰，台灣應積極尋求應對策略。一方面，加強與美國和其他盟友的科技合作，參與新的供應鏈布局以降低風險；另一方面，深化自身在關鍵技術上的研發能力，以提升在全球市場中的不可取代性。更重要是，台灣需要加強對新興市場的開拓，減少對中美兩國市場的高度依賴，為經濟發展尋求更多元化的出口方向。

材料 經濟發展 美國

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