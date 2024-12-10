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勞長別閃躲 勞工不想再聽謊言

聯合報／ 林志雄／台灣貨運產業工會理事長（桃園市）

九日開始工會團體發動一百小時的抗爭行動，最主要的原因就是新上任的勞動部洪申翰，對於重要的勞工政策仍然是實問虛答，不斷轉移責任，讓勞工無法忍受！

民進黨執政八年，兩次修惡勞動基準法，再用大內宣洗腦勞工，不斷美化自己的施政，這次勞發署公務員遭霸凌案、就業安定基金問題，引起大民怨，就是那些號稱勤政愛民的官員，動用就業安定基金開演唱會、裝潢辦公室，真正是「吃銅吃鐵」！再多的網軍預算也沒辦法彌補勞工對勞動部的不信任。

現在真正彌補民心的方式，應該是回到勞動部的本質和職責，亦即提高勞工的待遇與權益；比如增加國定假日、提高加班費率，不要讓勞工補休還停留在可憐的一比一，並讓有能力的工會團體監督就業安定基金。結果，新任勞動部長上任後天天說要「把意見帶回去」，不是推給內政部，就是推給考試院，彷彿勞動部是次級機關，事事要轉達高層批示。那我們這些基層勞工真要問，找洪申翰當勞動部長到底有什麼意義？請拿出實際作為，我們不想再聽謊言！

加班費 勞動部 洪申翰

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