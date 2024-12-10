缺配套 廢除父母懲戒權妥適嗎

日前行政院會通過法務部提出之民法修正案，擬刪除父母對子女之懲戒權。鄙見以為，似宜暫從緩議，理由如下：

首先，我國晚近教育當局政令過於保護學生，致使學校教師多已對頑劣學生，不願且不敢多管，以免招來教育當局責罰。晚近少年倫理思想淡薄，學校既已放棄教導責任，而近年家庭問題頗為嚴重，小孩殺父母或祖父母者，時有所聞；如法令驅使家庭（父母）不敢負擔第一線管教責任，將來少年刑事犯必然大增，社會必然更加混亂，深恐使我輩愧對後世子孫。

其次，我國自昔以倫常為本，父母管教子女乃屬天職，即使英國自昔亦有「愛之適足以害之」，或「省了杖子，溺害子女」之諺語，可見中外管教小孩基本態度，原無二致。今日教育學與心理學者認為懲戒不利於子女之身心發展，本人亦認同此說，但認為必須衡量社會與國情，在客觀條件具備後方宜改制。目前許多父母管教子女尚不脫傳統觀念，如依上開民法修正案，求其如先進國家觀念那麼開放，宛如人人都是留洋多年學生那樣，未免違反大多數人的法律感情。如此跳級躐等，追隨西方社會腳步，不切實際，且無此必要。

何況小孩本性頑劣者事所常有，加上社會日趨多元，致問題孩童有與日俱增之勢。彼等並非均可口頭告誡，即可收矯正之效。婉轉勸告，年小者可能聽不懂，青春期則可能不理你；如父母只能動之以情、曉之以理，一律不能懲戒，則可能釀成問題少年，而父母此時在法律上卻不能免於疏誤之責。因此在配套措施及一段醞釀時期前，目前似無過於標新立異之必要。

養子不教父母之過，依修正案，將來不聽管教之小孩闖禍，依法還要父母承擔損害賠償責任，甚至刑責，對為人父母者，豈能謂平？如此修法，更令下一代人視結婚生子女為畏途，與國家鼓勵生子、補救少子化之政策背道而馳。何況刪除懲戒權，必然使頑劣小孩更有恃無恐，極可能被父母責駡或打幾下，受人教唆就提告父母，對簿公堂，人倫崩壞；或質問父母法律根據，徒增父母困擾或怨嘆，家庭不安。

因此在美國，仍有人主張父母對子女宜「適度體罰」，完全廢除懲戒權乃矯枉過正。本案似以維持現行規定為宜。