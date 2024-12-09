國際政治高級玩家／敘利亞變天 土耳其兩面得利

以「沙姆解放組織」為首的敘利亞反對派武裝部隊，於十一月二十七日先後攻占第二大城阿勒坡及第四大城哈馬後，在十二月八日攻進首都大馬士革，政府軍撤退，總統阿塞德已乘飛機逃離大馬士革，未知去向。敘利亞以及烏克蘭的情勢變化，使得土耳其兩面得利的國際地位水漲船高。

受阿拉伯之春示威潮及對政府不滿的影響，敘利亞於二○一一年三月十五日爆發要求總統阿塞德辭職的反政府抗議活動，在政府軍暴力鎮壓後演變成武裝衝突。由於多股外國勢力介入武裝衝突，形成了大規模的內戰，俄羅斯、伊朗支持政府軍，美國、土耳其與遜尼派阿拉伯國家則支持反叛軍，雙方勢均力敵，征戰十餘年未分勝負。

土耳其介入敘利亞內戰，是為了壓制敘利亞與土耳其邊境地區的庫德族武裝力量及伊斯蘭國，因此捨棄俄羅斯選擇與美國合作。如今受土耳其支持的敘利亞反叛軍獲勝，將使土耳其如願以償。

土耳其在敘利亞內戰中與美國合作，但是在其他方面卻未必如此。土耳其是北約成員國，俄烏戰爭爆發後理應與美國及北約盟國立場一致，支持烏克蘭對抗俄羅斯；然而土耳其卻採取中立態度，藉以獲得俄羅斯廉價的能源供應，在俄羅斯與烏克蘭之間，明顯偏袒俄羅斯。

據烏克蘭《基輔獨立報》報導，土耳其總統厄多安準備提出烏克蘭和平計畫。這項和平計畫的要點包括：第一，烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織至少十年；第二，凍結當前戰事前線；第三，停止向烏國提供武器；第四，在烏東的頓巴斯軍事緩衝區部署國際部隊。在這些要件中，沒有任何一項對烏克蘭有利。

土耳其之所以提出此一和平計畫，完全是眼看川普即將在明年一月廿日就任美國總統，情勢對烏克蘭極為不利，於是掌握先機順勢而為，也為自己增添國際聲望。

眾人皆知，敘利亞阿塞德政府是得到俄羅斯的支持才得以延續至今。然而俄羅斯與烏克蘭長期交戰，獨力對抗美歐國家不斷地軍援，已經感到疲乏；目前又忙於準備與烏克蘭談判停戰事宜，無暇顧及敘利亞的戰局，於是美國及土耳其利用可乘之機，協助叛軍大舉進攻。

土耳其在俄烏戰爭及敘利亞內戰中雙雙得利，是因為審時度勢，精準掌握風向。能夠在美國與俄羅斯相互矛盾的兩強中遊走，爭取到自己的國家利益，實在是值得讚嘆的國際政治高級玩家。