自信沒了 台灣最美的風景…走樣

過去幾天，馬英九基金會邀請了一些大陸的年輕學生來台灣交流訪問，包括國際桌球明星馬龍在內，引起了許多國人的關注與年輕人回響。本來是一個對兩岸關係與年輕人交流都很有意義的活動，沒想到卻因為一位大陸年輕學生說了一句「我們恭喜中國台北的棒球隊拿到世界冠軍」，讓這次的交流訪問完全走了樣。民進黨立委與側翼開始全面攻擊，說這是刻意矮化台灣，同時發動學生在各地舉牌抗議；然後陸委會更是藉此大作文章，要禁止馬英九基金會未來五年再邀請大陸學生來台訪問。

我們非常擔心的是，台灣的人民或學生，何時變得這麼玻璃心？只要大陸朋友的一句話，就會讓台灣被統戰？台灣人民一向自豪的民主自由，為什麼一碰到大陸，就完全走樣？

大家可以想看看，這一位廿歲的大陸年輕同學，在她說出「中國台北」之前，說不定根本沒有聽過「中華台北」這樣的字眼吧？因為在她成長的環境中，一直都只有「中國台北」的用法，所以當她說出祝賀「中國台北隊」拿到世界冠軍時，是否真只是單純的要祝福我們而已？在一個號稱自由民主的社會中，有必要為了這麼一句話就大作文章嗎？請問台灣人的自信跑哪去了？請大家再回想一下，去年馬英九總統訪問大陸的時候，公開說過好幾次中華民國，大陸官方和民眾也沒有因此大驚小怪什麼。

再提另外一件小事情，在大陸學生訪問清大的場合中，有抗議學生拿了一面國旗，強迫要求帶團的馬英九基金會執行長蕭旭岑當場接下國旗。蕭旭岑說，我拿過幾百次的國旗了，現在你不能強迫我拿。我們很想問一下，陸委會不是規定這只是單純的訪問交流，不能有任何政治行為嗎？這些學生強迫蕭旭岑拿國旗，是只准台灣的人可以有政治活動，而不准大陸的人有同樣的行為？

我也想在這裡告訴那些送國旗的學生，他們想要保護中華民國國旗，的確是愛國的行為，但是在今年國慶晚會時，賴總統等到唱完國歌才進場，當所有觀眾都拿著國旗揮舞的時候，賴總統面無表情，當然他手中也沒有中華民國國旗。希望這些學生有機會應該也送一面國旗給賴總統，畢竟他更能代表中華民國！

二○一二年大陸作家韓寒寫了一篇文章〈太平洋的風〉，文章中提到他在台灣旅遊的經驗與感受。這篇文章出來之後，大家都說「台灣最美麗的風景是人」，因為韓寒在文章中提到台灣人民的善良純樸，以及在生活中自然的保留了中國傳統文化；當然，還有自由民主的空氣。當時兩岸交流熱絡，二○一五年一年內有超過四百萬大陸人民來台灣觀光，他們白天參觀台灣的名勝古蹟，品嘗各地的台灣美食，然後晚上九點前他們就會趕回旅館看台灣的政論節目，因為這些自由民主的養分在大陸上是看不到的。沒想到，才短短幾年之間，這些畫面都不見了，現在就連單純的學生參訪交流，沒有任何政治目的，卻仍然有人舉牌抗議。請問，台灣最美麗的風景，怎麼不見了呢？