南韓戒嚴鬧劇 看台灣「無聲戒嚴」

十二月三日南韓總統尹錫悅以「剷除親北韓勢力，維護自由憲政秩序」為由宣告戒嚴，但國會一致反對下六小時倉促收場。

然民進黨立院黨團發文支持南韓戒嚴，指國民黨及民眾黨阻撓預算等行為與親北韓勢力無異。此文可能屬「小編」過失，然使韓日媒以「台灣執政黨支持戒嚴」報導，貽笑國際外，更一葉知秋凸顯中華民國台灣地區「政府治理」挑戰：

一、執政黨偏離憲法框架之憲政挑戰

從賴清德二○一七年擔任行政院長時自稱「務實台獨工作者」、上任總統後「互不隸屬說」，再到宣示「放棄反攻大陸」等，皆與憲法增修條文「國家統一前…」相悖，長期無視中華民國憲法「一中框架」，如今諸多作為更影響兩岸交流氛圍。

如近期陸生團訪台，一位陸生以其認知，言「中國台北」一詞，遭到輿論撻伐，更有立委指為「統戰」。

從國民政府「轉進」台灣起，「殺朱拔毛」、「血洗台灣」等語，已經隨解嚴與終止戡亂，為過往雲煙。如今對不同慣用語過度解讀，反映社會包容力與自信退步，何以學生無心之言即可侵蝕我國民主法治？

更遺憾是，陸委會未以寬容止爭，據報導，主委邱垂正反要研議對馬英九基金會祭五年內禁邀訪之處分，顯示其對我國民主法治毫無自信。

而台北市長蔣萬安在民進黨議員要求為陸生團事件道歉時，直言「民進黨要戒嚴嗎？要阻止兩岸交流嗎？」之魄力，正是當前所需！

二、兩岸須借鑑尼克森乒乓外交

日前筆者到訪大陸，見其經濟與科技進步，然民主法治（包括言論及出版自由），大陸仍有改善空間，故兩岸需持續對話與學習。

台海緊張之際，前總統馬英九以行動維繫兩岸對話，尤其本次邀奧運桌球金牌得主馬龍訪問，不禁想起使陸美解凍的一九七一年「乒乓外交」。

陸委會若真祭禁邀令，阻斷奧運桌球金牌樊振東、跳水金牌全紅嬋等未來訪台可能外，更斷送兩岸融冰契機。

三、「大陸即敵人」緊箍咒：民主法治開倒車

北高行在「廿七人赴陸工作案」言「對中共之統戰，最佳回應之道應係更民主、更開放」。筆者多次言，此案體現司法護人權勇氣。然最高行政法院以抽象「國家安全」，廢棄該判決，令筆者扼腕。

去年五月廿四日行政院秘書長《院臺法長字第1121023848號》函，廢止廿五則涉大陸地區人民權益之函釋，持「兩岸互不隸屬」與「大陸人民與中華民國國民明顯有別」違憲立場，不敢苟同。

更甚者，軍校已不教「中國現代史」，試圖切斷與黃埔之歷史聯繫；及退將僅在港聽大陸「國歌」而遭停退俸。上述皆顯民進黨「大陸即敵人」思維，已使兩岸陷互信降低、敵意升高惡性循環，開民主法治倒車！

四、無聲戒嚴邁向良制一國

誠然，兩韓與兩岸雖相似，但兩韓至今仍處武裝對立；而兩岸一九九一年後，海基會與海協會建立協商管道。馬總統任內，兩岸更以「九二共識」交流。

今南韓總統戒嚴鬧劇，時間雖短，仍值吾人警惕。台灣地區從一九八七年解嚴、一九九一年終止戡亂，到三次政黨輪替，此法制到法治之路，步步凝聚無數心血。如今，賴總統雖強調「不可能走回頭路」，然民進黨箝制言論、限縮交流，形同「無聲戒嚴」。

而民進黨此次對南韓戒嚴之貼文，無論係因賴主席出訪疏於把關，抑或受其言行影響，皆應如筆者大學同學前副總統呂秀蓮女士言之鑿鑿所示，須「跟社會、曾經為民主犧牲奉獻的老前輩，深深道一個歉」。

綜上，解鈴還須繫鈴人。筆者日前致函海基會董事長吳豊山，盼以海基會創會「中國、善意、服務」智慧，助賴總統仿效當年美國尼克森總統訪問北京，創兩岸和平新局，以臻良制一國。