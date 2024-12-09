科技．人文聯合講座／生存的價值──生甲斐Ikigai

遺傳學家不斷尋求各種長壽基因，希望防止人衰老，當科學家信誓旦旦期待人壽百歲不是夢時，似乎我們只要將一切交給醫療，萬事無憂？十一月方送別忘年至交，他一生創作不輟，奉獻社會文化，信仰堅定，病中依然堅持藝術創作。他的一生似乎為我們演繹一個人的生命態度。

三十年幾年前初次閱讀盧梭《言語起源論》，書中開始提到聖經記載古人長壽，「亞當活到一百三十歲，生了一個兒子…亞當共活了九百三十歲就死了」（創世紀5:3-5）。賽特壽九百一十二歲，以挪活了九百零五歲，該南活了九百一十歲等等，大洪水前人們相當長壽。中國列子、莊子、屈原書中都提到彭祖，司馬遷《史記》也記載彭祖，乃為氏族名稱，東漢興起的道教把彭祖神格化，晉代葛洪《神仙傳》：「殷末已七百六十七歲，而不衰老。少好恬靜，不恤世務，不營名譽，不飾車服，唯以養生活身為事。」彭祖不滯於世俗事物，不追逐名利、車服華美，儼然是一位道家神仙。

中國帝王喜歡臣民山呼萬歲，祝禱長命百歲。始皇、漢武遣道士求長生不老藥，東漢道教興起，道士煉丹聲稱服食能長壽羽化。晉哀帝司馬丕是第一位服藥而亡的帝王；唐太宗早年嘲笑道士丹藥，晚年卻也服食東土、天竺丹藥延年。唐憲宗、穆宗、武宗、宣宗，明光宗以及清世宗雍正皆傳服丹藥而亡。這些皇帝不少是明君，憲宗裁抑藩鎮，宗室復興；武宗則有會昌中興；宣宗有小太宗稱號，皆不免迷於丹藥，求長生而殞命。康熙、乾隆生活節制，乾隆皇帝更重養生術，享壽八十七歲，鈐印「八旬天恩」，天賜恩澤方能延年。

日本是世界長壽大國，但這僅僅是近一百年的事情，江戶時代平均壽命三十二到四十四歲之間。戰國雄主織田信長自焚於本能寺之變，歌詠「人間五十，若比天地，宛如夢幻，誕生人間，寧無滅乎！」得年四十七歲；豐臣秀吉號令天下，發動壬辰征韓戰役，病死，享年六十一歲；德川家康善養生，終得天下，開啟江戶兩百餘年和平歲月，享年七十四歲。一介畫師葛飾北齋，自稱畫狂人，享耆壽九十。

戰後七十餘年以來醫療技術、環境衛生、食物供需、社會福利長足發展，根據民國一一三年第卅四周內政部統計通報，一一二年國人平均壽命為八十點二歲，男性七十六點九、女性八十三點七歲。長壽乃國人願望，希望壽而康，方有尊嚴。華人儒家倫理觀，素為維繫家庭穩定基石，然而今天家庭結構改變，孤獨老、孤獨死，或者久病輕生，時時撼動人心。

記得今年與友人閒談老年理想生活，他提到日本「生甲斐」（Ikigai，生存的價值）值得我們社會深思。我則自言己志，審視自己興趣、專長，餘生貢獻於社會，獲得一定經濟報償，以此報償再度回饋社會；除了應對現實生活的身體與心理鍛鍊之外，生命的價值還應保有信仰，以一顆誠懇面對神的心靈來淨化靈魂。（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）