別再美化「翩然」的輕生

一位女作家近日相當周延地安排了一切，結束自己的生命。她本人或許並不想「走」得如此高調，但以她老人家的知名度，各路新聞還是鋪天蓋地而來。您可知道，身為在第一線接觸個案的心理師，這幾天在忙些什麼？我們正忙著為這件事「補破網」呢！

從許多案例來看，名人自殺後常會引起「自殺潮」。港星張國榮二○○三年四月一日自殺，香港防止自殺研究中心就發現，該年四月上半個月的自殺案件顯著增加，並以男性二十五至三十九歲者居多，增加的自殺個案也多採相同方式來結束自己的生命。日本偶像岡田有希子也是如此，她在一九八六年四月八日輕生，日本學者調查發現，當年日本的自殺人數大幅增加了百分之四十！而且增加的多為二十歲以下的青少年。

秋冬兩季（尤其是冬季）本就是憂鬱症最容易發作／復發的季節，研究顯示，除了居住地區之緯度和性別以外，季節性的憂鬱症最重要的預測變項就是年齡；年輕人受季節影響的憂鬱症發作，有明顯較高的風險。

大學裡的老師們近來可能已經發現，每到了上半學期的學期末，缺席的學生往往愈來愈多；可不要以為那只是年輕人貪圖溫暖的被窩不肯起床，我敢說，經常缺席的學生中，一定有為數不少的憂鬱症患者。情緒極度低落、能量不足，以致無法出門，本就是憂鬱症最典型的症狀啊！

因此，在大學工作的我和我那些同事們，每到冬季無不繃緊了神經，就怕沒能及時「接住」因為憂鬱症發作而選擇「登出」（這已經是年輕人對輕生的流行用語了，唉！）的學生。這種時候，我會跟每一位個案討論他看到名人自殺新聞時的感受、最近還有沒有「不如歸去」的念頭？個案至今還在意的人與事、繼續追尋生命的意義等等。這些努力不敢說百分之百能夠保住每一個寶貴的生命，至少我們都盡了自己最大的力氣。

我同意，許多年長者面臨衰老和疾病的折磨，確實感到苦不堪言，而瓊瑤女士也確實有選擇如何歸去的權利；然而，光是在遺言裡帶上一筆「年輕人請勿仿效」顯然是不夠的。正值憂鬱症好發的冬季，為了平衡各種媒體和社群網站的訊息，能不能請大家行行好，別再美化這一場「翩然」的輕生了！

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