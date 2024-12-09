從瓊瑤之死 看生命抉擇

瓊瑤以自己的方式選擇向世人告別，但這並不代表她喜歡死亡，而是她無法忍受人老化所帶來的苦痛；特別是面對生病、治療、出入醫院，還可能成為依賴「插管維生」的「臥床老人」，這種生不如死的處境。

死亡對全人類而言，是公平的，因每個人都會死；但死亡也對全人類不公平，因為每個人都不知道自己死亡的方式為何，更不知道自己死於何時。就是面對這樣的死亡恐懼，讓有些人選擇自我生命的結束；如果瓊瑤知道自己何時死亡，知道自己死亡的方式可能是死於睡夢中，無病無痛，她可能就不會用這樣的方式來選擇自己的終點。

何謂生命？這是很簡單的問題，只要能呼吸、有心跳，就是有生命之人。但何謂生命意義？則是很深的哲學課題；要活並不太難，有得吃、有得喝、能夠有地方睡，就能活下去；但要活得精彩、活得隨心所欲、活得有尊嚴、活得開心、無憂無慮，卻是不容易之事！

瓊瑤年老失伴，又眼看著老伴身體飽受病魔摧殘，無法語言其所受的苦痛；眼見身軀日愈消瘦，何其不捨不忍？但只要家中有長久臥床的病人，都有同樣的痛楚。可能是瓊瑤對愛的需求大於其他的需求，所以，當所愛之人不在之時，其心中的寂寞和孤獨，自非金錢或其他親情可替代。如同她的情愛小說，最無法承受的是那沒有愛的世界。

在她最後的留言中，希望可以找到最人道的方式來幫助老人們快樂的歸去，這應該是她面對人老病死的最大恐懼，特別害怕被插管維生，成為無法表達自己感受與痛楚的病人。她先生離世的陰影，在其心中一直難以抹滅！

到底插管治療是延續生命，還是延續身體的苦痛？這是醫學難以科學化處理的問題，但大部分被插管治療者，都是非自主性的接受此一醫療方式。所以，瓊瑤才想要化為雪花翩然歸去，這是她對最終生命的選擇。如同她的小說般夢幻浪漫，但人真的可以選擇自己生命的終結站嗎？

日前，我經過台北車站，看到一些遊民在車站外就地鋪著紙板，包著睡袋或棉被就安睡過活一天；我不知道他們如何忍受寒風吹襲，身體是否有病痛，又是否有所愛之人或愛他之人，但似乎活一天算一天，到底支撐他們活下去的信念是什麼？這個問題在我腦海裡打轉！或許他們已一無所有，或是他們也無任何希望，還是他們單純只想生活下去而已？

活下去，難嗎？如果想無病無痛、無憂無慮的活下去確實很難，在數道難關繼續活下去，這是每個人的生命課題。瓊瑤雖然已化為雪花，但她還是對生命有所期待，希望大家能夠勇敢活出自我，經得起磨練，不要辜負來世一趟。

沒有人不恐懼死亡，從出生開始人就面臨死亡的壓力。人多活一天，就愈接近死亡一天，但這也是人存在的意義；有死亡，才會去面對生活的意義，掌握生，方能掌握死，面對死，也才能真正面對生命。