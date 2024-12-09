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追憶瓊瑤／簽DNR 更好的選擇

聯合報／ 卓瓊鈺／成大物理治療學系兼任副教授（台南市）

在我們念書的那個年代，女生的書架上都會有幾本瓊瑤的小說，男生則是看金庸的武俠小說。瓊瑤女士的翩然離去，讓讀者們不勝唏噓。自殺是一個不好的示範，但是她的作法也讓人思考生前簽署DNR（放棄急救同意書）的重要性。

國中時，有的同學書包裡會藏瓊瑤的小說，老師會叫我檢查書包（我是班長），藏小說就會被處罰，我總是睜一隻眼閉一隻眼，但是偶爾還是要殺雞儆猴一下，然而，喜歡的同學還是樂此不疲。

高中時升學壓力大，偶爾會跟同學去看瓊瑤的電影，記得那時去看「我是一片雲」，內容不太記得了，但似乎是悲劇，讓我們哭得稀里嘩啦，久久不能自已。

畢業後教書住在單身教師宿舍，我們幾個單身女老師和女醫師們，八點會在樓下客廳集合看還珠格格，一起討論劇情，到現在內容以及主題曲都還耳熟能詳。

瓊瑤女士的作品陪我們走過青春年代，等到自己談戀愛才知道，現實中像小說一樣轟轟烈烈的愛情不是沒有，但絢爛的愛情總是會歸於平淡，而婚姻則是需要經營的。

瓊瑤女士的先生在過世前經歷了失智臥床的一千多個日子，她與丈夫前妻所生的孩子，對先生病況的處理方式意見相左，導致她遭受「只能同甘不能共苦」的罵名。今天浪漫的她，是以這種方式來表達對當初照顧先生作法的堅持，只是這種方式太過激烈，倒不如事前先簽DNR，也不會拖累家人。或是效法前陣子過世的齊邦媛教授，她退休後獨自居住在養生村十幾年，平時有機會參與社交活動，也有獨處的空間；不但完成了《巨流河》這本巨著為後人稱頌，也會發表一些小品文在報章雜誌上，讓讀者可以學習她退休後的生活方式與處世態度。

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