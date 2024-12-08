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星期透視／民粹義和團無法帶出兩岸和平

聯合報／ 趙建民

賴清德國慶講話後，解放軍發動「聯合利劍─二○二四B」演習，演習區貼近台灣鄰接區，四支海警艦隊環台巡航管控，根據外媒，演習的目的在於封鎖台灣、擊敗外援。美軍印太司令部空軍指揮官統計，賴就職以來，共軍進入台灣航空識別區或越過台海中線次數增加三倍。近日習近平視察火箭軍時，要求全面備戰，加強憂患意識；月前，共軍雙航母在南海演練打擊美軍航母，政府智庫認為此舉顯示共軍攻台時，將以航母封鎖台灣東部海域。局勢雖險惡但賴總統不為所動，據國際危機組織觀察，賴比蔡還要激進，面對侵略性更強的中共，全力推動台灣法理主權。各方好奇，台灣為何如此勇敢？

馬英九基金會邀請陸生來台參訪，或可提供部分線索。對內馳外張的兩岸關係，本次交流不啻一線生機，然而，一名陸生以「中國台北」祝賀榮獲世界棒球最高榮譽，卻引來排山倒海的反彈，大陸事務主管部門認定是政治宣傳，將對基金會祭出行政處分。

一個未能掌握兩岸政治敏感的青年學生，提出善意祝賀，卻引來眾炮齊鳴，多少反映了執政黨的集體躁鬱。面對大陸強勢壓力挫敗連連，長期窩藏內心深處的獨立理念無從施展，壓抑可想而知，但苦於對手太過強大，那該怎麼辦呢？

賴總統出訪南太平洋三島國，雖說整體實力並不突出（三國總人口略多於七萬），但畢竟是元首外交，中途停留夏威夷和關島也算是中規中矩。然而，行前總統府的說明，卻稱此行連接三個島鏈，傳達台灣主權連接美國同盟，具地緣政治共同安全戰略目標，抵銷一帶一路在南太平洋的影響力。這種成就儼然外交上的賴神橫空出世，假如訪問三個無足輕重的島國，都能創造如此神跡，台灣還有什麼好怕的？

面對強大對手，精神勝利不失是自我慰藉的便宜之計！日本共同社消息稱，若台海事態緊急，美軍計畫在日本西南海域群島和菲律賓部署飛彈，親綠媒體立即加碼演出，稱若中共對台封鎖或禁運，美軍可能控制巴士海峽以及台灣和宮古海峽間的水域，日本必會介入，否則美日同盟難保！

想要壓制頑強對手，卻找不到籌碼，心裡出現勝利的想像，以致失去區辨真實和虛幻的能力，醫學上叫「思覺失調」。面對西方列強不斷侵擾，執政者束手無策乃至於出現集體躁鬱和思覺失調，義和團事件堪稱典範，團員極度仇外，見外人便砍，連傳教士亦不能免。復因清廷極度孱弱，沒有抗擊的能力，於是出現幻覺，自認神功護體。

月前，賴總統出席福爾摩沙方舟計畫民防訓練，稱絕不簽和平協議，以備戰達避戰，該計畫獲得政府特別關愛，預計串聯一千三百個長老教會作為民防據點；就在賴總統出訪之際，另一個受到政府特別關愛的黑熊民防教育協會，發起「台灣主站派接力護台灣」串聯，從南到北牽手保護台灣主權，台灣版的「護體神功」澎湃壯烈！

一般認為，未來四年台海最為危險，政府應拿出對策，義和團的民粹，還是讓它留作歷史灰燼吧！

（作者為文大國發大陸所兼任教授、陸委會前副主委）

民防 美軍

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