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名家縱論／川普的台灣交易：簽署第四公報？

聯合報／ 楊永明

川普即將上台，世界霸權的總統要來顛覆美國與世界，台灣也面臨政治經濟雙重壓力的焦慮，從輸美關稅、半導體移美、到台美關係、台海局勢、甚至美中第四公報等，都充滿高度不確定。

先談貿易與半導體層面，川普說會對所有國家出口美國商品課徵百分之十關稅，二○二三年前十大出口美國的國家，台灣在第五名，對美出口總額為七六二億美元，近六成是零關稅的電子科技產品，是美國科技產業的重要供應鏈夥伴，但是其他機械與傳統產業商品可能面臨川普關稅，仍會衝擊台灣出口與經濟。

川普曾說台灣偷走美國的晶片產業，過去拜登是從國安角度要求台積電擴大在美投資，未來川普則根本認為半導體是美國產業。在川普壓力下，台積電可能增設先進封裝技術的高階製程晶圓廠，而台積電董事會明年二月將前往美國開會，連近期經濟日報社論標題，也擔心台積電是否將轉化為「美積電」？

在台美關係與台海和平層面，個人認為川普對台政策可能分三階段進行，首先是強化台美關係，然後會試踩紅線，最後可能出現大交易。第一階段強化美台關係，川普內閣幾乎都是抗中鷹派，深知台灣在中美關係的微妙之處與可操作的空間，支持強化美台關係，包含對台軍售、美台交往、國際參與等層面，不僅符合其挺台信念，也有助台灣籌碼的價值提升。

第二階段可能進入到較為驚心的展開，中國大陸針對美台關係改善一定有反制作為，川普政府則可能回應進一步的試踩北京紅線方式，例如口頭表示會軍援台灣、提供攻擊性武器、提升美台軍事合作關係、派遣重要官員訪台等，此舉必定引來北京的強烈抗議與軍事動作，兩岸情勢隨之緊張動盪，隨時有爆發衝突可能性。

第三階段則是川普大交易，美中可能經由談判達成雙方在兩岸議題的休兵協議，換言之可能簽署第四公報。前面強化美台關係與試踩紅線兩個階段，可能都是為談判交易而熱身準備，而且預期美中在關稅戰層面各自堅持不讓步，台積電加大赴美設廠甚至變成美積電後，台灣籌碼的交易性大為提高，可以換得貿易採購或加購美債等，也可避免美國被動捲入台海戰爭；北京認為如果可排除美國介入因素，台灣問題的解決則可依北京的步伐推進。

就當前中美競爭關係、中國軍事發展、台灣內部情勢綜言之，兩岸問題已經從統獨之爭成為「何時武統」的辯論。中美兩大核武國競爭對抗，中國已有平起對手之勢；解放軍的壯大發展，在西太平洋已有區域拒止與反介入優勢；至於台灣政黨政治走向，已很難重回國統綱領時代。於是，兩岸發生軍事衝突機會大增，美國軍事保台困難度大增，不喜戰爭但愛交易的川普和北京談判、達成川普認為可穩定兩岸情勢的第四公報並非不可能。

從十九世紀上半奧匈帝國梅特涅首相主導的歐洲協調，到近期俄烏戰爭下討論被占領的烏東未來地位，國際社會有關領土疆界的變動幾乎皆經由戰爭重組或是大國協調。美國軍事保台超過半個世紀，現在面臨嚴峻困境，川普對民主同盟意識形態不屑一顧，選擇以大國談判，既可免於戰爭，也可確保利益，台海情勢正在此種處境中。

試踩紅線與第四公報兩個階段雖僅是筆者的推論設想，川普上台後的重點在內政、經濟、關稅、遏制中國，且會同時進行並很快下重手，但川普商人交易性格明顯，川普決策更有「不按牌理出牌」特點，台灣可能從川普筆尖變成川普籌碼，以達成川普交易；川普2.0將改變美國與世界，也可能改變台灣與兩岸。

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）

台美關係 川普 美國

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