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大屋頂下／亞洲烏克蘭 兩岸攪屎棍 林佳龍如何使川普偉大

聯合報／ 黃年
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

川普勝選。外交部長林佳龍說：「讓美國再次偉大，不能沒有台灣」。

在大選日的前幾天，外交部政務次長吳志中則對《國會山莊報》說：「我們非常非常擔心（worried）這次美國大選的結果。」接著說：「如果川普放棄台灣，那我納悶他怎麼能讓美國再次偉大…我們擔心那個不確定性。」

同一個外交部，部長的語法比較正面。意思可能是說，台灣對美國有用，川普先生來用台灣吧；沒有台灣，美國就不能再次偉大。

次長與部長持同一觀點，「納悶」川普如果放棄台灣，怎還能讓美國再次偉大？但與部長不同的是，次長說出了「川普如果放棄台灣」的擔心與不確定性，這也是我政府高級首長首度公開表達台灣有被美國放棄的高度憂慮。

賴政府當下面對川普新局的心情正是：既期待，又怕受傷害。

本文想討論，台灣對美國有沒有用？有什麼用？台灣在美國要再度偉大中，有什麼角色？台美關係的不確定性是什麼？台灣有沒有被美國「放棄」的風險？

其實，現今最有條件也最有資格說這句話的是澤倫斯基，他可以理直氣壯、義正辭嚴地大聲說：「讓美國再次偉大，不能沒有烏克蘭！」

有目共睹，烏克蘭的悲劇如何收場，深刻攸關美國的國際聲望與現實利害。這場戰爭可說是美國多年的操弄挑撥所直接促成的，但美國經此戰並未能耗弱俄羅斯到預期的重創程度，而烏克蘭已是國破家亡；在這樣的血淚場景中，如果美國（現在是川普了）不能使烏克蘭在有尊嚴有遠景的樣態下結束戰爭，而竟使烏克蘭成為下一個南越或阿富汗，試問，川普要如何面對美國及世界？

當然，川普可以說，這場仗不是我要打的，我的天命是結束這場戰爭。在他的心臆中，將他自己及全美國的所有變數都計算無遺後，他得到的答案可能是：結束這場戰爭，才能加速全力使美國再次偉大。

川普已誇下海口，若不能結束這場戰爭（別說廿四小時內了），他與美國的形象皆將受傷；同樣的，他若蠻橫地以犧牲烏克蘭來結束戰爭，他與美國也是形象掃地。

烏克蘭的生死榮辱，已與美國的榮辱是非絲絲相扣。澤倫斯基當然可以說：「讓美國因俄烏之戰的光榮勝利而再次偉大，不能沒有烏克蘭！」

但殘酷的現實卻是：烏克蘭亟欲為美國所用，但烏克蘭如今似乎已被美國用成了無用之物，反而成了美國的累贅。

林佳龍認為台灣對美國有用，這其實是常識，無論就地緣政治及美中競爭言，台灣當然對美國有用。因此，他會說：川普先生，您就放手來用台灣吧。但是，吳志中的「非常非常擔心不確定性」也是常識，他甚至擔心川普會「放棄台灣」。

林佳龍期待被美國所用，但看看烏克蘭，莫使台灣最後也被美國用成了可割可棄的無用之物。台美關係應當是，川普用台灣以道，台灣被美國所用以道。在用與被用之間，台灣必須警覺，不能被美國用成了「亞洲烏克蘭／兩岸攪屎棍」。

先說不做「亞洲烏克蘭」。美國用烏克蘭，是在阻滯俄羅斯坐大。操弄俄烏戰爭，則是欲藉此耗弱俄羅斯。但事態進行至今日，美國欲藉此戰致命性地傷損俄羅斯的目標並未達成，而烏克蘭則已毀於被美國所用。

因此，台灣不能以實現美國的企圖為企圖，而必須嚴肅估算台灣的代價與下場。

美國的目標在一時阻滯中國的崛起，台灣的根本利益則在維持和平穩定的長期兩岸關係。莫說台灣不可變成烏克蘭而毀於兵燹，尤其不可為了美中對峙而長期扮演撩撥中共的「烏克蘭餌」；因為，烏克蘭就是從美國的「餌」，變成了美國的戰爭代理人。

其實，台灣如今已經變成了一個為美國而「長期困在牛棚中的烏克蘭」，不准登板，又不准退場。這不是受到美國「保護」，而是已被美國挾持。

再說不做「兩岸攪屎棍」。川普的兩岸操作是：用中國勒索台灣，用台灣勒索中國。

但是，美國要利用兩岸的交惡與衝突，台灣卻應盡量降低與對岸十四億人的仇恨與敵意。這是台美的兩岸思考應有的基本差異。

川普將不時用「筆尖」去戳一戳「書桌」，因此兩岸關係也將由川普定調，而非由台灣自主。因此台灣非但將喪失主動與對岸經營和平的權利，更可能會使台灣連是否要主動挑釁中共的自主權都會旁落。只能眼巴巴看著美國不斷「代替」台灣挑釁中共，台灣不斷承受後果，台灣就成了美國的兩岸攪屎棍。

川普不斷給中共穿小鞋，台灣將應接不暇。因此，絕不能讓美國以為，您不是要惹毛中共嗎？台灣就是最麻利順手的兩岸攪屎棍，隨時候命，使命必達。

台灣對美國有沒有用？我武斷地認為，賴清德、林佳龍之輩的看法，就是願做美國的「亞洲烏克蘭」與「兩岸攪屎棍」。

美國可能這樣用台灣，但台灣絕不能如此被美國所用。這不但是自甘下流，更是自掘墳墓。

賴清德政府必須認清：川普無論如何興風作浪，美國的兩岸戰略，想必將仍以「一中政策／反對任何一方改變現狀／不支持台獨／和平解決兩岸政治分歧」四句話為美中台三邊關係的主架構。台灣只要站穩「定錨中華民國／共構兩岸和平競合」的立場，即能大體滿足這四句話的主架構。

在這個架構下，台美關係不可滑向「倚美謀獨」，但可以坦蕩蕩盡人皆知地「倚美謀中華民國的生存與發展」。

也就是說，美中對峙，台灣若能守穩「中華民國」的立場，使美中競爭維持「鬥而不破」，即是對「使美國再次偉大」的全球戰略的重大參與及貢獻。台灣若對美國有用，這就是最大之用。這也正是前述的「美國四句話架構」，能歷數十年而不倒的原因。

面對「不確定性」的川普，吳志中說「非常非常擔心放棄台灣」，有人認為失態失言，但本文認為在賴政府高層存有這樣的警覺，非但是必然的且是必要的。美國會不會放棄台灣？只要想想一九七九年的美台斷交即可。如今，台灣切莫在川普的「交易式互動」中迷失了自己。

賴清德說：「團結台灣，中華民國是最大公約數。」其實，中華民國更是平衡台美中關係的最大公約數。

中華民國就好好做中華民國。不做亞洲烏克蘭，莫為兩岸攪屎棍。

「讓美國再次偉大，不能沒有烏克蘭！」這句話留給澤倫斯基說，林佳龍真的還不夠格。

川普 烏克蘭 美國大選

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