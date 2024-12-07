此思瑤怕彼思瑤統戰 綠沒自信

馬英九基金會邀請包括大陸桌球金牌好手馬龍等在內的陸生來台訪問團，五日結束行程返回大陸。在兩位「思瑤」的發言後，卻讓此活動餘波蕩漾，恐怕還會影響到以後兩岸的接續交流。

一是陸生訪問團中的復旦大學大四生宋思瑤，她是個單純的女學生，只不過是在參觀台中市洲際棒球場時，應記者之問說了：「祝賀中國台北隊在世界十二強棒球賽奪冠」，竟然引起綠營從民進黨團、到陸委會及側翼網軍的撻伐，讓這位思瑤大受驚嚇，連四日的歡送晚宴都掉淚自責，說自己講錯話了。

另一位是民進黨黨團幹事長吳思瑤，是一位老練的綠營政客立委，她硬把宋思瑤這句「中國台北隊」說成是在搞統戰，並說馬英九基金會執行長蕭旭岑表示也可講中國台北，以此驗證馬辦是統戰的在地協力者。後續更有立委要陸委會禁止馬英九基金會再邀陸生來台。

宋思瑤只是大學生，在大陸就習於聽、講「中國台北」，年輕而不工於心計的她脫口說出這名詞，要把她說成在統戰，也未免太高估她；綠營也太沒自信，人家講這一句話，就怕台灣人民會被統戰了嗎？

倒是工於心計的老大姐吳思瑤，硬要掀風起浪，讓陸生交流團到台大、清大參訪，甚至於要離台到機場，都有學生舉牌抗議，把兩岸青年交流的美意和善意大大抵銷並留下陰影。

陸委會竟也說要以禁止馬辦辦理陸生來台交流半年到五年作為懲處。試想，如果兩岸不交流了，陸委會還有存在的價值嗎？兩位思瑤，就讓陸委會亂了套，賴政府如果對自己沒自信，怕被統戰，何必又要求對方開放陸客來台觀光呢？