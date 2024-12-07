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陸委會擬罰馬辦 暴內心恐懼

聯合報／ 趙興鵬／中華戰略學會研究員（台北市）

馬英九基金會大陸青年訪問團於五日結束訪問返回大陸，但引起的旋風，可超出了民進黨能忍耐的承受度，比想像中所謂的統戰，更讓賴清德團隊產生當初核准時未預期的效應，兩岸年輕人相知相惜，讓民進黨產生危機感，深怕動搖年輕人選票，威脅到四年後務實台獨工作者的下一屆總統選舉。也因此，當記者問到陸生稱呼我國為「中國台北」一事，人在帛琉的賴清德表示，陸方一手所謂交流，一手共機共艦擾台，台灣人民不會接受，也違背了交流本意。

賴清德雖遠在南太平洋友邦蹲點，但即使沒有交代行政院阻止本次活動效應的擴大，陸委會也想方設法希望降溫訪問團為兩岸交流所帶來的成果，這兩天旋即傳出有可能禁止馬辦五年內再申請交流團的處分。

孔子說的「色厲內荏」，是指稱在人前偽裝成嚴峻守義之士，竊取別人的尊敬，但內心又唯恐被人識破，怕被人拆穿。

「色厲內荏」用來形容這次抗議學生及群眾對基金會陸生團的尋釁毫不為過。行政院、陸委會、民進黨立委、抗議學生及群眾的抗議訴求「這裡不是中國台北」，實為標準的話術。中華民國的簡稱不是中國？就如同美利堅合眾國簡稱美國、法蘭西共和國簡稱法國、大韓民國簡稱韓國一樣。民進黨為了要台獨，以省僭越國，從而來僭越中華民國，潛移默化人民一邊一國，把珍貴的中華民國簡稱中國拱手讓給給對岸，誰出賣中華民國不是一目了然？「台大學生愛自由，中國同學要交流」，台大學生愛自由，好似非台大學生不愛自由？

不過我們也要問，台灣有自由嗎？小艦長談到中國強起來了哽咽半秒鐘就可能要被取消退休俸，綠委並提案修改兩岸關係條例，擴大適用資格到少校以上且領有終身俸人員，好像是一人犯錯，全班罰站，這是言論自由？大法官可以用解釋憲法來霸凌立法院的立法，這是民主自由？關掉中天電視台，是有言論自由？

拿一些都是形而上的議題糾纏，為什麼不敢拿民生議題與大陸這批年輕人交流？顯然這方面我們落伍了，無法再以此向大陸炫耀，只有拿各說各話說不清的空洞名詞困住對方。而這批抗議學生不知道中國的西部大省新疆，稱其名為東土耳其斯坦，與台獨用詞一致，足見其台獨立場鮮明，已經失去客觀，其他什麼香港問題，也是民進黨代言人的口氣，足見不是一群被利用犯了幼稚病？要不就是少數人利用此機會，欲藉此靠向民進黨，加官晉爵？

在此，建議民進黨在指責別人臉髒時，先把自己臉擦乾淨，指責大陸不民主沒有言論自由時，先把台灣的民主自由好好落實，不要換了位置就換了腦袋，在大陸團來台訪問鬧場干擾訪問，欲停止馬英九基金會辦交流活動，不就是嚴厲處分內心恐懼萬分的「色厲內荏」？

台獨 民進黨 馬英九基金會

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