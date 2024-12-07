綠霸凌DNA不除 難治體制亂象

勞動部公務員被霸凌至輕生悲劇點燃全島，民眾黨借勢發起一二○七「上街反霸凌」遊行。沒想到民眾意外發現，有臉書專頁偷偷修改遊行海報，還加上民眾黨總召黃國昌大頭照，並將遊行主訴求改為「反貪腐、賴清德下台」。綠營支持者見竄改版海報群起激憤，紛紛痛批黃國昌，甚至講出「三姓家奴」等極具侮辱性詞言。反對霸凌遊行活動還未開始，民眾黨就已被新一輪政治霸凌，不免要問，民進黨雖放狠話嚴懲霸凌，真有好好下定決心治理霸凌亂象？

台灣人的善良與可愛世界有目共睹，甚至以「善良好客」文化譽享世界，來台旅遊的外國人無不稱讚台灣人溫良恭儉讓。但為什麼在民進黨治理的體制下，各行各業飆升這麼多霸凌？深究其原因，有二個根本。

一則民進黨選拔官員長期用人唯親，完全不考慮專業性和適配性，藉官位扶持拉攏自身勢力，重任要位只關心是否為「自己人」已成常態。被任命者綠色背景深厚，專業術語卻一知半解，為了不凸顯自己傻，只能靠對下屬頤指氣使增強氣場，長此以往，惡性循環，霸凌案遍地開花。勞發署北分署前分署長謝宜容便是如此，新任勞動部長洪申翰亦欠缺勞工專業背景，剛上任便因假日要求加班引發社會爭議。

如今勞動部調查報告延後，外界更是紛傳推測謝宜容手握民進黨把柄，有為謝宜容洗地之嫌，令人更加質疑。即便今後狠打已被民進黨切割的謝宜容，但此案過後，一個對相關業務和法規完全不熟的勞動部長，能打造一個安心工作的職場環境？又能真的帶領公職人員高效工作、捍衛勞工權益？

二則民進黨靠街頭運動起家，治國不力，但依靠政治霸凌卻是夙夜匪懈，不斷精進。民進黨起家後，屢屢發動群眾走向街頭，流血抗爭事件數不勝數。執政後，陳水扁時期黑金政治不絕於耳。前幾日，民進黨立院黨團社群發文有挺韓國戒嚴之嫌，批評藍白刪除國防預算、違憲擴權、將南韓親北韓勢力比喻成台灣在野黨，雖然引起非議後民進黨已刪除，但民進黨政治霸凌、鴨霸在野的蠻橫想法已躍然紙上。

一直以來，外界有傳言桃色是民進黨ＤＮＡ，今時今日，霸凌是民進黨的ＤＮＡ或更為貼切。賴清德醫學出身，理應是懂得不能「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。不從根本改變民進黨霸凌ＤＮＡ、不從根本取締用人唯親陋習，制定再多細緻嚴格的反霸凌制度，增加再多的霸凌檢舉渠道，也只是增加基層公務壓力，治標不治本，難醫霸凌亂象。