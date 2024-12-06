對陸生發動獨戰 民進黨雞腸鳥肚

馬英九基金會邀請大陸師生來台問，成員之一的復旦大學四年級女同學宋思瑤，在受媒體訪問時的一句「中國台北隊」，被民進黨指為是「統戰」言論，陸委會更可能對馬英九基金會給予一定期間不得申辦類此活動的停權處分。這名大陸女生很可能並不知道什麼是統戰，但自誇深化台灣自由民主的民進黨政權，卻把自由民主表現得如此雞腸鳥肚，才會對她發動了「獨戰」。

宋思瑤將Chinese Taipei譯為「中國台北」，不符民進黨的「政治正確」，所以民進黨立委吳思瑤以「台灣是台灣，中國是中國」為由，認定宋思瑤就是在統戰。

由於民進黨貫徹「台灣前途決議文」中的「兩國論」政策已見成效，不少台灣民眾已習慣認為「中國是中華人民共和國、中華民國是台灣」。宋思瑤在訪問中還提到「中信兄弟隊」，然而「中信」是「中國信託」的簡稱，企業主也是中華棒協的理事長，莫非也可將其全台營業據點視為「統戰工作站」？

Chinese Taipei是中華奧會在一九八一年和國際奧會談來的會籍名稱，但中文譯名則是在一九八九年和中國大陸的奧會談判、使對方放棄「中國台北」才得到的結果。依據當時協議，台灣地區體育團隊及體育組織赴大陸參加比賽、會議或活動時，所有相關文件及所作之廣播均稱「中華台北」。

兩岸關係好時，大陸的媒體報導會循奧會模式稱我方為「中華台北」。兩岸關係走向冰封與對立，在大陸聽聞到的新聞報導已改為「中國台北」。何況，台灣媒體以「台灣隊」提問，要不是提問者刻意下陷阱，就是已被洗腦而不自知。

把宋思瑤的一句話當統戰，凸顯民進黨並未懷抱自由民主的價值，也不了解統戰的意義。其實，包括ＥＣＦＡ等與中國大陸簽訂的所有協議，對大陸來說都是「統一戰線」的統戰工作。

中共發展初期實力弱，甚為重視靠統戰來壯大自己與分化敵人，進而革命奪取政權，這也是第一、二次國共合作的經驗，使統戰迄今仍被視為陰謀和欺騙。二○一五年中共頒布試行，及二○二一年修正後正式實施的《統一戰線工作條例》，統戰的主要任務改為「與擁護祖國統一和中華民族偉大復興的愛國者結成聯盟」，方法之一是「堅持尊重、維護和照顧同盟者利益」，說明在中共實力增強後，統戰已轉變為懷柔的「陽謀」。

該條例規定，現階段中共對台統戰的工作目標，只在於「反台獨」和「推進祖國和平統一的進程」；若對台統戰的工作愈成功，就愈用不到「武裝鬥爭」。其實，民進黨正積極進行認知「獨戰」，才會敏感到把大陸女生說「中國台北」，視為引戰的統戰。