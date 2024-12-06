綠操作戒嚴 踩民主紅線

南韓總統尹錫悅以政府被在野黨癱瘓為由宣布戒嚴，震驚全球，讓民主社會再次感受到威權政治的寒意。雖然戒嚴令僅維持六小時後即撤銷，然民進黨立法院黨團卻透過社群官方帳號發文，影射反對黨為「世界等級的暗黑惡勢力」，有暗示韓國戒嚴正當性之嫌。儘管貼文被迅速刪除，卻讓我們不得不重新審視台灣民主及政治操作的廉價與危險。

歷史告訴我們，戒嚴從來不是解決問題的靈丹妙藥，而是壓迫與恐懼的代名詞。威權時代台灣長期戒嚴，不僅帶來政治迫害、思想禁錮，更讓人權與自由付出巨大代價。民進黨曾經以反抗威權體制為己任，今日怎能如此輕率談論戒嚴，甚至將其當作政治比喻的工具？

台灣政治的「刪文文化」正日益泛濫。從官員失言到政策失誤，似乎只要刪除貼文，就能洗刷責任。然而，民主的價值需要每一位政治參與者謹慎守護，而不是淪為廉價的操作工具。

這篇爭議貼文讓我們看到另一種邏輯：當執政黨無法有效治理時，責任不在於執政團隊的政策錯誤，而是反對黨的暗黑操作。根據這種邏輯，未來經濟衰退、失業率上升、治安惡化，是否也能全數歸咎於反對黨？甚至任何形式的異議都可以被貼上暗黑勢力的標籤？這樣的論述若成為台灣政治的常態，那麼多元價值將何以存續？

尹錫悅以效率為名宣布戒嚴的行為，是對民主價值的最大嘲諷。民主制度雖然不完美，即便充滿混亂與爭議，但其精髓在於多元辯論與妥協。當領導者以效率或秩序為理由壓制民主，實際上正是對民主制度的背叛。

南韓的戒嚴事件是台灣的警鐘，我們是否願意為了短期的穩定，捨棄爭議與混亂的民主過程？更重要的是，是否要容忍某些政黨或政治人物，以民主為名操弄公共議題，甚至無視民主價值的底線？戒嚴的啟動，意味著國家機器對個人自由與社會的控制。台灣的戒嚴時代曾帶來歷史傷痛，原應成為警惕，卻被民進黨團以輕佻方式談論，讓人憤慨！

以戒嚴為政治比喻，是對民主的最終侮辱。這種行為是在挑戰台灣人民對民主價值的堅守。如果執政黨都可以如此輕視戒嚴的嚴肅性，還能期待政治領袖們共同守護憲政秩序？

呼籲所有政黨，應該從這次事件中深刻反思，停止將民主作為政治鬥爭的工具。戒嚴從來不是解決問題的選項，更不應成為比喻或威脅的語彙。在資訊爆炸與價值多元的時代，守護民主的最佳方式不是壓制聲音，而是讓更多意見得以被傾聽、討論。民進黨已踩到民主價值的紅線！對台灣社會而言，這是一個再次確認民主共識的機會；我們必須捍衛民主的價值，讓台灣成為全球民主的典範，而非沉淪於政治操作的泥淖中。