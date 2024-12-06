憶劉家昌電影「變魔術」

創作三千首歌曲的劉家昌導演，影視歌三棲，作詞作曲配樂加上自彈自唱，許多膾炙人口的電影流行歌曲，都出自他的手筆，交友廣闊，成名甚早，每餐吃漢堡，在影藝界是個傳奇人物，被尊稱為華語流行音樂教父。

從早期拍「揹國旗的人」跳機風波、谷名倫事件，到因案滯留香港，他都能逢凶化吉，聰明絕頂、反應靈敏來形容他實不為過。當年他能追到當紅影后甄珍，不得不佩服其智慧和決心。他自稱是第一者，絕非是第三者，愛烏及屋，以愛妻名字取名「甄珍大飯店」。

林登飛高升中影總經理的第一部戲「洪隊長」，他跳過製片企劃部企劃組副經理、現今文化部的李遠（小野）部長和編審吳念真遭議，就知道他的神通廣大和人脈。

劉導演自詡「有牌照的導演，就像開飛機一樣，是有執照的，諸多中影總經理的第一部戲都是他拍的」，暗諷一些片場經驗不足的導演。他認為電影沒有什麼不能拍，演員軋戲或藉機遲到，他就刪戲或跳拍掉，讓其戲份減少或消失。三廳式電影就是他首開先河：電影鏡頭接一接，悅耳動聽的配樂歌曲混音上去，不一樣也是電影？短短數天就完成一部電影，人家是在拍電影，他是在玩電影，在變魔術！

前一陣子從電子媒體看到他瘦骨嶙峋的樣子，真的有些不忍，聽聞他走了，感到十分惋惜不已。

劉導演一路好走！