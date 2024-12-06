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帶著瓊瑤的祝福勇敢前行

聯合報／ 黃子政／大學兼任講師（高雄市）

讀完瓊瑤遺書，宛如靜聽一曲生命的絕唱，滿載著她對人生的熱愛，對自由的追求，對逝去的坦然。她以柔美的筆觸和深沉的情感，勾勒出行至生命終點的靈魂，如何從繁華塵世中翩然飛舞而去，化為飄雪，融入天際。字裡行間的溫暖與勇氣，如冬日陽光般撫慰著讀者的心，也成了對人生最後階段的深刻反思。

「翩然」，是她生命的寫照，也是她對死亡的詮釋。在她的文字中，死亡並非冰冷的終結，而是一場美麗的升華，一次靈魂的解脫。她不願接受歲月的無情侵蝕，拒絕被身體的枯竭與病痛所束縛。她選擇在最後一刻依然掌握主動，讓生命的尾聲如一支悠揚的樂章，以自己的節奏漸漸散去。

瓊瑤說，她是「火花」，已盡力燃燒過。這不僅是她對自己一生的註解，更是對生命的熱烈告白。在世間，她曾笑過、愛過、恨過、舞過，曾紅塵作伴，曾綻放過生命的燦爛。她深知這些真切的情感與經歷，才是生命中最真實、最值得珍惜的部分。

然而，最打動人心的，莫過於她對親友的牽掛與不捨。她坦言，「愛」是她放不下的羈絆，無論是家人還是朋友，都是她此生最大的珍寶。這份情感，縈繞在字裡行間，彷彿一道細細的銀線，連結著她的心與讀者的心。她不希望親人為她流淚，而是希望他們微笑著記住她，記住那個熱烈、真摯、翩然如雪的瓊瑤。

她同時也真誠向年輕一代傳遞了她的箴言。她以自己的經歷告訴大家，磨難是成長的必經之路，而非放棄的理由。她希望每個人都能像她一樣活得精彩，即使遇到困難，也能以堅韌與智慧找到自己的道路。她的文字，像是臨別前的叮嚀，又像是一盞明燈，為每個迷茫的心指引方向。

瓊瑤說：「我活過了，不曾辜負此生。」這是她給生命最美的註腳，也是對每一位讀者的啟迪。正如她所願，我們不應為她的離去而悲傷，而應帶著笑容記住她的一切，記住她對生命的熱愛。於她而言，死亡並不是終點，而是另一場美麗旅程的開始。我們則應帶著她的祝福，勇敢前行，在自己的旅程中活得瀟瀟灑灑，無悔此生。

死亡

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