瓊瑤離世 且留他年說夢痕

瓊瑤離世，她著作豐富，書寫喜引中國詩詞，曾為人樂道。

在一九六、七○年代，台北的女高校園，一本瓊瑤《窗外》、《煙雨濛濛》，誰買的不重要；卻是全教室排隊等傳閱的搶手讀物。

這一節課輪到閱讀的同學，下課十分鐘，換至另一位。就是利用上課時間，眼睛一邊看講台老師、一邊低頭讀瓊瑤小說。慎防被老師發現、抓到不專心聽講看閒書，在那個〈寂寞的十七歲〉的年紀。

至一九九○年代，在美國校園教中文，遇一華裔美籍越南來的移民，上課認真、愛學中文，親口告以：「對中文的興趣，啟蒙師、因看瓊瑤小說」。同時，在學校東亞圖書館，筆者看見對岸出版的《台灣文學》作家作品專書評論，瓊瑤小說入列、且專章介紹。方才認知：瓊瑤小說的影響力！

然而，高中時，即屢次聽聞、看見瓊瑤「遺憾未能考入中文系就讀」，偌大舒適的書寫空間，成就她的月滿西樓、庭院深深、幾度夕陽紅、青青河畔草……甚至引用納蘭性德為愛妻的悼亡「長向畫圖喚真真」，都是我輩不難見到的詩詞。

或因個人性分氣質，讀了中文系，認識兩千年前漢朝揚雄《法言．吾子》說的：「彫蟲篆刻，…壯夫不為也」辭章，創作者雖然費心，「小道、必有可觀者焉」，卻難成大道；於是投入義理、考據，選擇經世，更得我心。

如今，瓊瑤去世、立即有諸多網路留言，最具「爭議」者有二：

其一，「把小三合理化，還寫進小說宣揚。帶壞社會風氣的始作俑者」。隨即有女性友人傳來，訴說刻骨銘心的切膚之痛：

「作為小三、通常信奉『三人中不被愛的才是第三者』，而通常敢於當小三的都很清楚自己需要的是什麼。因著這些需要，可以忍受一世罵名、毫不畏懼。出名的小三，看起來人畜無害，卻甚是厲害！只要活著的有錢男人，等吃乾抹淨、男人病了，快死了，趕快還給元配照顧」。

因著瓊瑤離世新聞，友人再度揭開創痛的「但見新人笑，那聞舊人哭。」看得但覺悲涼；「夢幻愛情」vs.「現實人生」，兩極化的點評，身受第三者闖入，對於瓊瑤、有話要說，可以理解。

其二，瓊瑤以生命貫徹她倡導的「尊嚴死」，同樣希望盡速平息。畢竟，自古美人如名將，不許人間看白頭，畢生從事言情唯美小說書寫，雲裡來、霧裡去，乘夢而來、隨夢而去。如夢似幻、花非花霧非霧的愛情，保持形象、不願被人看見老殘病相，能夠理解。

然而，「拔除鼻胃管」，若面對身旁摯愛的母親、家人，復因生命是Creator上帝所賞賜，就是：難以想像、無法體認了。

所以，瓊瑤及我輩，趕上台灣的好時機，彼時的愛閱讀文字、賞讀古典詩詞，沒有ChatGPT編寫；而今迎接「只有想不到的、沒有寫不出的」ＡＩ世代，可掰可編。且讓所有的「第三者」、「尊嚴死」話題，盡速落幕。

社會已經很多元化，各種聲音、蠭出並作，選擇所愛、愛所選擇，不傷天害理、俯仰無愧，使民德歸厚。杜甫〈君不見簡蘇徯〉，謂「丈夫蓋棺事始定」，就讓瓊瑤的風光一生，盡速塵歸塵、土歸土，留予他年說夢痕吧。