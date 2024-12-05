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忘了民主才是王道 南韓政局動盪

聯合報／ 盧鴻金／大學教授（韓國京畿道）

韓國總統尹錫悅在三日晚間十時許宣布戒嚴，給韓國民眾帶來極大衝擊，一時韓元急貶。幸好在四日凌晨四時半，他表示願意接受國會決議，撤離軍警，結束六個小時的戒嚴事態。

尹錫悅在宣布戒嚴時提出的主要理由有以下兩點：

首先，迄今為止，國會以在野黨共同民主黨為首，共進行廿二件政府官員任命反對案，且自六月國會成立以來，已連續對包括檢察官、法官、監查院長、放送通信委員長等十人進行彈劾，意圖使政府陷入癱瘓。

其次，在野黨大幅刪減國家明年度預算，致使國家功能和毒品犯罪管制、民生治安維持受到嚴重制約，將使大韓民國處於毒品天堂、民生治安恐慌狀態。

尹錫悅措辭之強烈，指控之嚴重程度，讓韓國國民瞬間陷入極度的不安之中。依據戒嚴司令部頒布的緊急命令，宣告全面嚴格限制國民的自由。

然而，由於在野黨議員與執政黨少數議員投票否決，該戒嚴命令失效。四日的股市也以小幅下降的表現作收，並未造成投資人恐慌，實屬萬幸。但未來韓國政治的走向仍將持續動盪，在野六黨已向國會提交彈劾案，並於今日凌晨交付全體會議處理，在七十二小時內實施投票，若贊成票超過三分之二（二百票），則可順利彈劾尹總統，暫時終止其總統職權，並等候最終的憲法裁判所裁決。若未能超過三分之二，則可在十日之後，再次提議、投票。

目前在野六黨共一九二席，亦即還缺八票，這就須仰仗執政黨議員。以在野黨的立場而言，他們自然期望執政黨至少有八票支持，但以過去三年朝野對立的嚴重程度來看，雙方合作的可能性極小，最終結果尚待觀察。

另外，若尹總統自行下野，則可終止紛爭，早日進行總統改選。但以他的性格與作風研判，勢必不會自動請辭，而會選擇持久戰，因為若他失去總統一職，面臨的將會是他與妻子的各種法律調查、審判。包括內亂罪（逕自宣布戒嚴）、介入各級選舉、與選舉民調掮客關係密切，學、經歷偽造、收受賄賂等。

未來韓國社會將何去何從，雖有待觀察，但尹總統宣布戒嚴將讓韓國的國際地位受挫、國際信任度大幅下降。無論如何，此一政治舉措非但加速他跛腳化的速度，甚至有可能提早結束任期並面對司法審判。

值得一提的是，據聞此次戒嚴司令部本下令軍警占領國會，逮捕國會議長、素與尹總統不睦的執政黨黨魁及在野黨黨魁，藉以斬斷議員投票的機會。根據觀察，之所以未造成國會議員大量衝突傷亡，得以順利投票的原因在於，軍警個人均受民主薰陶，深知戒嚴命令的不當性，唯恐自己也成為內亂罪的幫凶，故鎮壓速度遲緩，甚至讓人有是否故意給議員投票時間的猜測。

韓國自建國以來，政治命運多舛，前後曾歷經十六次戒嚴，上一次戒嚴可回溯至一九七九年十月朴正熙遇刺身亡，時隔四十五年，尹錫悅又嘗試發動此極端舉措，令人不禁有今夕是何夕之感。任何一個政府、黨派都不應忘記民主自由才是王道，而政府的一切權力均來自國民的付托與賦予。

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