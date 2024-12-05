尹錫悅難逃自行辭職或罷免

南韓總統尹錫悅三日深夜突宣稱「為鏟除從北勢力，維護自由憲政秩序」，發布緊急戒嚴令，震驚南韓全國乃至於全球。卻又於不到三小時後，因南韓國會包括一七二席在野黨議員以及執政黨「國民力量」親黨魁韓東勳派十八席議員，以一九○票通過解除戒嚴令的決議後被迫宣布解除，堪稱是場荒唐至極的鬧劇。

然而，此次宣布緊急戒嚴令可謂茲事體大，因為這是與上次的總統戒嚴令（一九七九年朴正熙遇刺時）相隔四十五年，且是南韓一九八七年民主化後的首例。連保守派的朝鮮日報在其社論裡都指出此事可謂是「奇恥大辱」。「尹錫悅毫無徵兆地宣布緊急戒嚴，不僅朝野上下，就連國民都感到十分困惑。韓國憲法規定，在戰時或事變等國家遭遇緊急情況，需要動用軍隊兵力維持秩序時，總統可以宣布戒嚴。但眼下恐怕沒有一個韓國人認為韓國社會正處於上述情況。」所以，認為「尹錫悅所做的一切都超出了合理的界線」。究竟是什麼原因促使尹錫悅倉促做此決定？此事對南韓政治又會發生何種衝擊？

其實，儘管執政黨將責任推到今年九月才上任、曾是尹錫悅高中學長的國防部長金龍顯，宣稱是他建議總統下令戒嚴的，但畢竟是身為最高決策者的尹錫悅決定宣布戒嚴。尹錫悅一向以愛妻寵妻著稱，甚至亦傳出他自己都不相信可以選上總統，自稱選上總統是其妻的功勞。不過，由於金建希涉貪、干政爭議不斷，近期更因與被稱為政治掮客的企業家明泰均私下對話曝光，引發尹錫悅夫婦介入黨內提名的爭議，因而使尹錫悅支持率已跌至僅百分之十七的新低。金建希涉嫌收受名牌皮包與炒股兩案雖已被判無罪，但因已被收押的明泰均放話要將他手機內所儲存的與尹氏夫婦對話內容公布。這將可能使金建希入獄，更何況在野黨已不止一次提案要成立特偵組專門調查金建希。

這次戒嚴宣告，原本想以此掣肘政敵，卻沒想到共同民主黨李在明老謀深算棋高一著，早就料到尹錫悅提名金龍顯任國防部長，就是在想必要時會宣布戒嚴，所以早有準備，在尹氏一宣布戒嚴令，共同民主黨就緊急召集議員趕赴國會，採取「翻牆計」，一翻成名，也成了尹錫悅短命戒嚴中的最大贏家。要知道當年朴槿惠遭罷免的關鍵，就是李在明所主導的燭光示威晚會。當時民主黨黨魁文在寅本來是不贊成的。

此次戒嚴令的正面意義之一，是凸顯南韓民主政治已臻成熟。首先是就算金龍顯以戒嚴令要其所掌控總統侍衛隊特戰部隊包圍國會與逮捕在野黨議員，但這些軍人並未暴力對付議員以及民眾，因為他們也未感到有尹錫悅所宣稱的外來勢力介入的國家安全威脅。而且光州事件已深植南韓人心，使這些軍人不願成為屠殺人民的罪人。

目前在野黨已在國會提案以叛亂罪來罷免尹錫悅，而韓東勳代表在戒嚴令宣布時稱「宣布緊急戒嚴是錯誤的，將和國民一起阻止」。現在已宣布執政黨三大方案一是內閣總理韓德洙率所有內閣閣員總辭，二是國防部長金龍顯免職，三是尹錫悅脫離執政黨，希望能暫時讓執政黨有止血作用。總之，尹錫悅已難避免自行辭職或遭罷免的命運，因為他不僅不知民間疾苦，又缺乏行政經驗（與醫生對槓、護士對槓、勞工、學界與學生示威抗議，現在連地方自治團體也抗議），且濫用親信與妻子干政。