處處貼統戰標籤不厚道

馬英九基金會邀請陸生來台參訪，這本來是一件好事，因為我們正好可以展現自由民主社會的優質面：多元寬容、人心善良溫暖，藉以證明我們的生活方式比較合乎人性。但是有些人的作為，似乎也暴露了民主政治的陰暗面：為了政治鬥爭，扭曲人性。

民進黨立委沈伯洋認定這樣的參訪團具有統戰性質，他甚至進一步指出，只要兩岸交流都是統戰的一部分；吳思瑤立委則一再強調馬英九基金會是中共統戰的在地協力者。

統戰是什麼？根據維基百科的定義，統戰全稱是統一戰線，是一種由共產主義者（或其他人士）採用的政治鬥爭方式，指聯合及團結不同政治團體及社會各界的力量，為同一政治目的而共同奮鬥。

如果馬英九基金會是中共統戰的在地協力者，表示這個基金會和中共的政治目的是相同的，他們共同的目的是什麼？如果只是模糊的「中國統一」，吳思瑤的指控確實可以強化綠營支持者的敵我意識，但是對馬英九卻是不公平的，因為馬前總統一再公開宣示的兩岸觀點是「不統不獨不武」，吳立委對馬英九的政見是無知？還是惡意扭曲？

即使馬前總統和藍營支持者，在統獨光譜上比較傾向於統一，但是他們心目中的統一方式絕對不是中共要的，中共要的是「一國兩制」，但是孫中山信徒或蔣經國的追隨者要的是「三民主義統一中國」。因此把政治立場不同於民進黨的人，都貼上「統戰的在地協力者」標籤，反而是變相的「一言堂」，違反自由社會多元包容的核心價值。

有些人對待陸生的態度，也無法展現台灣社會的敦厚善良。十八世紀法國思想家盧梭論稱，人不與人自然地為敵，戰場上的敵人是國與國的關係，所以士兵一旦投降或放下武器，就回到「人」的身分，必須被當成「人」來對待。這是深刻的人道精神，也是人權概念的源頭。陸生，即使具有共產黨員身分，只要對台灣沒有敵意，就不是我們的敵人；我們的敵人是想武力併吞我們的中共政權，不是所有中國人。

當代民主政治是自由主義的民主政治(liberal democracy)之縮寫，而自由主義的一個意涵是胸襟開闊、大度能容，嚴厲斥責那位長期在中共思想制約下、喊出「中國台北」的陸生，似乎少了點同理心，也有失厚道。這不是人性的光輝，也不是號稱自由社會公民該有的風度。

一個以「民主」、「進步」為名的政黨，格局其實可以大一點，不只應該與全世界民主國家站在一起；更應期待有朝一日，中國大陸也成為自由、民主的國度；甚至全人類都能在自由民主體制下，活出生命的尊嚴和價值。