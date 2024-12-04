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勞長開唱費 移工雇主血淚

聯合報／ 陳頓／兼任助理教授（台南市）

近日勞工權益引發討論，議題中包括勞動部於二○二二年九月舉辦「敬！前進的光　性別工作平等法廿周年音樂會」花費三五六萬，其經費來源是就業安定基金。昨天媒體又披露，就業安定基金除被用來裝潢勞發署會議室、買咖啡豆、垃圾清運，甚至找臉書小編，一年濫花超過八千萬元。

這筆就業安定費之中，有著外籍看護或幫傭雇主的血淚。

依照法規，聘用外籍看護或幫傭的花費不只是外傭薪資，還須負擔食宿，另外每月需支付就業安定費約二千元，及健保費、職災保險費，每年度投保意外險也由雇主負擔。

最莫名其妙的其實是就業安定費，主要法源依據在就業服務法。根據就業服務法第四十六條，應繳納就業安定費的工作，是海洋漁撈工作、家庭幫傭及看護工作，以及為因應國家重要建設工程或經濟社會發展需要，經中央主管機關指定之工作。但十一類外國人工作者，為何只有這三類，需要繳交就業安定費？就業安定費意為安定國民就業，但外國人各類工作都會衝擊到國人就業甚至人才培育，並非只有這三類有影響。

全台移工已超過七十六萬，但以生產、營利為主的產業移工雇主，並不需要繳交就業安定費；反而是家庭幫傭及看護的雇主，沒有生產營利，每個月卻要多繳兩千元的就業安定費，形同懲罰。

今年全國外籍家庭看護幫傭約有廿二萬人，雇主每個月繳納的就業安定費，就有四點四億！這筆經費的用途，就是很籠統的「加強辦理有關促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務之用」，到底規範的法規為何？執行成效如何？每年超過五十億元的就業安定費，政府應該檢討並公布帳目；如果無法呈現其效率，就應刪除此徵收名目或調整金額。

外籍看護 雇主

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