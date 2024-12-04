推動長照保險刻不容緩

十一月廿九日衛福部次長呂建德拋出長照「雙源財政制度」，重度失能者擬採用長照保險制的構想。顯示超高齡化社會即將來臨，長期反對推動「長照保險」的民進黨政府，內部已出現鬆動，證明推動長照保險刻不容緩。

二○一六年民進黨政府用「長照2.0」，擱置馬政府任內規畫的「長期照顧保險法草案」；二○二四年總統大選期間，面對藍、白總統候選人都各自提出「長照保險」政見，時任衛福部長薛瑞元以「長照基金餘額維持五年沒有問題」迴避問題；時任行政院政務委員林萬億更親自投書媒體，批評在野黨候選人的長照保險政見「政府負擔四十％成保費財源在哪裡？」「將摧毀社區整體照顧體系」。民進黨長期以來對於長照保險的排斥，使得台灣在面對超高齡化社會時缺乏韌性。

關於財源問題，在野黨現有的長照保險法草案，都有將政府既有的「長照基金」收入做為財源，形成「稅收＋保費」的財源雙軌制，不會大幅增加政府保費支出。近三年長照基金收入都超過九百億元，財源雙軌制之下將有助於台灣達到長照支出占國家ＧＤＰ至少一％的水準。

至於「長照保險會摧毀社區照顧體系」的問題，實際上審計部總決算審核報告指出，全台灣共七個縣市日照中心布建比率不及八成、全國五○五五個人口老化村里近半數尚未設置關懷據點，目前財源有限、也不穩定的「長照2.0」，社區照顧體系早已布建不足。

推動長照保險可以讓政府、企業、人民都再各出一點保費，提升台灣長照體系的質與量，降低高齡人口成為「下流老人」風險，更能有效減輕家庭財務與照顧負荷。現在面對迫在眉睫的超高齡社會與長照海嘯，政府不能只是放話、測風向，應立即推出長照保險草案，向台灣人民清楚交代！